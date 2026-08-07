पुणे

क्रांती दिनानिमित्त उद्या बारामतीत अभिवादन

क्रांती दिनानिमित्त उद्या बारामतीत अभिवादन
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बारामती, ता. ७ : बारामती तालुका स्वातंत्र्य सैनिक संघटना व बारामती तालुका स्वातंत्र्य सैनिक उत्तराधिकारी संघटनेतर्फे रविवारी (ता. ९) क्रांती दिनानिमित्त सकाळी अकरा वाजता वंदे मातरम चौक (भिगवण चौक) येथील हुतात्मा स्तंभाला अभिवादन करण्यात येणार आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील १९४२च्या ‘चले जाव’ आंदोलनाच्या स्मृती जागवण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. त्यास युवक, विद्यार्थी, व्यापारी, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, तसेच नागरिकांनी राष्ट्रीय पोशाखात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन नीलेश कोठारी यांनी केले.

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