वाई येथे सप्रेम नमस्कार विचार विकास मंच संस्थेचा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले गौरव पुरस्कार सोहळा संपन्न .
क्रांतिज्योती गौरव पुरस्काराने
वाईमध्ये महिलांचा सन्मान
वाई, ता. १ : येथील सप्रेम नमस्कार विचार विकास मंचच्या माध्यमातून क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले गौरव सोहळा पुरस्कार उत्साहात झाला. यावेळी सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा, सहकार व उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांचा नगराध्यक्ष अनिल सावंत, राज्य चित्रकार संघटना अध्यक्ष विनोद बाबर, प्राचार्य हेमंतकुमार भागवत, असंघटित महिला सभेच्या उषा ढवण, जयसिंग पवार यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.
यावेळी अनिता पवार (सातारा), प्रमिला राठोड (जत), वंदना जगताप, सुरेखा कुंभार (सोळशी), शोभा रोकडे, विदुला पांडळे (वाई), हवालदार मृणाल गायकवाड, सारिका मोरे (बारामती), सारिका पवार यांना क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले लेक लाडकी सावित्रीची पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. प्रा. कृष्णा कांबळे यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी मनाेगत केले. संस्थापक संजय सकटे यांनी संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेतला. दिलीप कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. अध्यक्ष प्रवीण संकपाळ, सागर शिंदे, राजेंद्र सदाफुले, राजू तावरे, विजय वैराट, राजेंद्र पाडळे, हेमलता कदम, हवालदार मनीषा संकपाळ, विद्या कांबळे, विकी सकटे आदी उपस्थित होते. अशोक कांबळे यांनी आभार मानले.
वाई : पुरस्कार विजेत्यांसमवेत अनिल सावंत, विनोद बाबर, प्राचार्य हेमंतकुमार भागवत, संजय सकटे व मान्यवर.
