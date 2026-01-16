क्रेडाई गृहोत्सव २०२६ या प्रदर्शनाचे मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन संपन्न
पंढरपूर : येथे क्रेडाई गृहोत्सव २०२६ प्रदर्शनास प्रारंभप्रसंगी पंढरपूरच्या नूतन नगराध्यक्षा प्रणिता भालके, प्रणव परिचारक यांच्यासह क्रेडाईचे पदाधिकारी.
स्वप्नातील घर शोधण्यासाठी क्रेडाई गृहोत्सव उपयुक्त
प्रणिता भालके; क्रेडाई गृहोत्सव प्रदर्शनाचे पंढरपुरात उद्घाटन
पंढरपूर, ता.१६ : क्रेडाई गृहोत्सव बांधकाम व्यावसायिक आणि घर खरेदीदार यांच्यामध्ये संवादाचे माध्यम आहे, बांधकाम व्यवसाय, विकासक आणि सर्व ग्राहकांना त्यांच्या स्वप्नातील घर शोधण्यासाठी हे प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल असे प्रतिपादन नूतन नगराध्यक्षा प्रणिता भालके यांनी केले.
या प्रदर्शनाचा प्रारंभ पंढरपूर नगरपालिकेच्या नूतन नगराध्यक्षा प्रणिता भालके, भाजपचे युवा नेते प्रणव परिचारक यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने करण्यात आला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
क्रेडाई पंढरपूरच्या वतीने ‘क्रेडाई गृहोत्सव २०२६’ या प्रदर्शनाचे माजी आमदार प्रशांत परिचारक आणि क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे यांच्या हस्ते फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी व्यासपीठावर क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे, सचिव आशिष पोखरणा, क्रेडाई पंढरपूरचे अध्यक्ष आशिष शहा, उपाध्यक्ष शार्दूल नलबिलवार, सचिव शशिकांत सुतार, खजिनदार महेश आराध्ये उपस्थित होते. क्रेडाई गृहोत्सव २०२६ प्रदर्शनाचे १६ ते १८ जानेवारी या कालावधीमध्ये येथील रेल्वे ग्राउंडमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे.
प्रशांत परिचारक म्हणाले, की क्रेडाई गृहोत्सव प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पंढरपूरमधील नागरिकांना आधुनिक घरांचे विविध पर्याय एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. पंढरपूरच्या वैभवात भर घालणारे हे प्रदर्शन नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल असा विश्वास आहे.
तर क्रेडाई पंढरपूरचे अध्यक्ष आशिष शहा म्हणाले, पंढरपूर ही अध्यात्मिकतेसोबत आधुनिकता जपणारे शहर आहे. त्यामुळे या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, ग्राहक, विविध गृहोपयोगी वस्तूंचे विक्रेते यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न आहे. ग्राहकांना नवीन तंत्रज्ञान माहिती व्हावे यासाठी या महोत्सवाचे आयोजन आहे. तर फ्लॅट धारकांची सात बारा उताऱ्यावर नाव नोंदणी, ई-नकाशा मोजणी वेळेत व्हावी, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जलद गतीने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. या प्रदर्शनामध्ये पंढरपूरमधील विविध गृह प्रकल्पातील फ्लॅट्स, रो हाऊसेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ओपन प्लॉट्स, बांधकाम क्षेत्रातील सप्लायर्स, मटेरियल विक्रेते, होम लोन इन्स्टिट्यूशन्स आणि नवीन तंत्रज्ञानासह एकूण १२० स्टॉल्सचा समावेश आहे. या प्रदर्शनाला पंढरपूर परिसरातील नागरिकांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळत आहे. याप्रसंगी मान्यवरांचे स्वागत सचिव शशिकांत सुतार यांनी केले. तर उपाध्यक्ष शार्दूल नलबिलवार यांनी आभार मानले.
