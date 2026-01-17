‘एआय’ तंत्रज्ञान पाहण्यासाठी ‘कृषिक’मध्ये गर्दी
माळेगाव, ता. १७ : बदलत्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मागोवा घेत व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करत, कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारी शेती शक्य आहे. याचा प्रत्यय बारामती येथील ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टद्वारे आयोजित कृषिक या शेतीविषयक प्रदर्शनात राज्यभरातील शेतकऱ्यांना पहिल्याच दिवशी आला. त्यामुळे ‘एआय’ तंत्रज्ञान पाहण्यासाठी ‘कृषिक २०२६’ प्रदर्शन पाहण्यासाठी शेती गर्दी झाली होती.
बदलत्या तंत्रज्ञानाचा मागोवा घेत ट्रस्टच्या वतीने ज्येष्ठ नेते शरद पवार व सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या पुढाकारातून व जगप्रसिद्ध कंपनी असलेल्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व मायक्रोसॉफ्ट यांच्या मदतीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून अत्याधुनिक पद्धतीची शेती शक्य आहे, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांनी अनुभवले. असंख्य प्रकारच्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी खर्चातील, अधिक उत्पादन देणारी शेती कशी होते, हे शेतकऱ्यांनी बारामतीतील कृषीच्या उद्घाटनच्या पहिल्याच दिवशी शनिवारी अनुभवले.
ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी एआय तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या शिवारात पोहोचण्यासाठी गेले अनेक दिवसांपासून राज्याच्या विविध ठिकाणी जाऊन प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्यानुसार या प्रदर्शनादरम्यान प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक समोर असल्यामुळे शेतकऱ्यांनीही त्यावर विश्वास ठेवत किमान तंत्रज्ञान आपल्या शेतीमध्ये कसे वापरता येईल, याचे नियोजन सुरू केल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
शेतकरी आणि विद्यार्थी हे दोघेही या तंत्रज्ञानाचा सहजतेने वापर करू शकतात, हेही समजल्याचे काही शेतकरी व विद्यार्थ्यांनी सांगितले. तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक किफायतशीर होऊ शकते हे पाहण्यासाठी राज्यभरातून पहिल्या दिवशी कृषिक प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी शेतकरी मोठ्या संख्येने बारामतीत आले होते.
मी २५ एकरची बागायती शेती करतो. त्यात १०-१२ एकर ऊस असतो. माझे उत्पादन सध्या एकरी केवळ ४०-४५ टन आहे. या प्रदर्शनातील एआय आधारित तंत्र पाहून मी थक्क झालो. या तंत्राचा अवलंब केल्यास शेतकऱ्यांच्या दारी विकासाची गंगा येईल. मात्र, या तंत्र वापराचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने जास्तीत जास्त अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे.
- भागवत गिराम, ऊस उत्पादक शेतकरी, मु.पो.पेठ बाभुळगाव, ता.पाथरी, जि. परभणी
शेतीमधील उत्पादन खर्च भरमसाट वाढला आहे. शेतकरी त्यामुळे व्यथित झालेला असताना त्याच्या मदतीला एआय तंत्रज्ञान आल्याचे या प्रदर्शनात आल्यानंतर मला कळले. हे तंत्रज्ञान राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले पाहिजे.
- नामदेव कोकर, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी , मु. पो. मानवत, ता. मानवत, जि.परभणी.
एआय तंत्राचा अवलंब नक्की करणार
कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआय तंत्र याविषयी मी फक्त ऐकत होतो. येथे आल्यानंतर मला प्रत्यक्ष तंत्र बघण्याची संधी मिळाली. शेतकरी पाहिल्याशिवाय विश्वास ठेवत नाही. मी या एआय तंत्राचा अवलंब भविष्यात नक्की करणार आहे. परंतु, हे तंत्र खर्चिक असून त्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा, असे परभणी जिल्ह्यातील पाथरी गावचे ऊस उत्पादक शेतकरी चंद्रकांत नागनाथआप्पा खके असे सांगितले.
03050
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.