पुणे

Baramati Agri Expo : शेतीचा हायटेक 'बारामती पॅटर्न'! १३० एकरवरील 'कृषिक २०२६' प्रदर्शनाचे शानदार उद्घाटन

Krushik 2026 : बारामतीत १३० एकरवर साकारलेल्या 'कृषिक-२०२६' प्रदर्शनाचे शानदार उद्घाटन झाले असून, यात नैसर्गिक शेतीपासून एआय तंत्रज्ञानापर्यंतचा प्रवास मांडण्यात आला आहे.
Grand Inauguration of Krushik 2026 in Baramati

Grand Inauguration of Krushik 2026 in Baramati

Sakal

कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माळेगाव : बारामतीमधील कृषिक प्रदर्शनाचे हे अकरावे वर्ष आहे. बदलत्या जगाची बदलती शेती प्रत्यक्ष दाखविणारा हा उपक्रम आहे. यात नैसर्गिक शेतीपासून ते एआयपर्यंतचा होत असलेला प्रवास शेतकरी प्रत्यक्ष पाहू शकतात. अशा उपक्रमांमुळे राज्याची शेती व्यवस्था भक्कम होण्यास मदत होते. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी प्रदर्शन बघायला हवे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Baramati
pune
agricalture department
Yojana Yadav

Related Stories

No stories found.