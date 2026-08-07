केएसबीची तिमाहीत विक्रीत उत्तम वाढ

‘केएसबी’ची तिमाहीत
विक्रीत उत्तम वाढ
पुणे, ता. ७ः पंप, व्हॉल्व्ह आणि सिस्टीम्स क्षेत्रातील जागतिक कंपनी केएसबी लि.ने वर्ष २०२६च्या दुसऱ्या तिमाहीत सातत्यपूर्ण व्यवसायात वाढ नोंदवली आहे. कंपनीची विक्री ६९०.७० कोटी रुपयांची विक्री नोंदवली असून विविध औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत महत्त्वाच्या ऑर्डर मिळाल्याने आगामी काळातील व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे.
या तिमाहीत कंपनीला गदरवारा ऊर्जा प्रकल्पासाठी पहिली एलयूव्ही पंप ऑर्डर, कैगा अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी शटडाउन कूलिंग पंप महावितरणकडून २००० सौर पंपांचा लेटर ऑफ इंटेंट; तसेच पवनऊर्जा क्षेत्रातील पहिली कूलिंग पंप ऑर्डर प्राप्त झाली आहे. विविध क्षेत्रांतील ऑर्डरमुळे ग्राहकांचा कंपनीवरील विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे कंपनीच्या विक्री व विपणन विभागाचे उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार यांनी सांगितले. महसुलात सकारात्मक वाढ कायम असून कार्यक्षमतेवर आणि खर्च नियंत्रणावर कंपनीचे लक्ष केंद्रित असल्याचे मुख्य वित्त अधिकारी महेश भावे यांनी नमूद केले. औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे आगामी काळातही मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर मिळण्याच्या आणि व्यवसायवाढीच्या संधी उपलब्ध राहतील, असेही कंपनीने म्हटले आहे.