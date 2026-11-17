फोटो ः सर्वेश जोशी
क्षेत्रम क्रिकेट अकादमीची विजयी सलामी
पुणे, ता. १७ ः ॲपेक्स स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट आयोजित चौदा वर्षांखालील गटाच्या ॲपेक्स करंडक क्रिकेट स्पर्धेत क्षेत्रम अकादमीने परब अकादमीचा १२६ धावांनी पराभव करून विजयी सलामी दिली.
मुळशी तालुक्यातील इन्फिनिटी क्रिकेट मैदानावर सुरू झालेल्या या स्पर्धेत प्रथम फलंदाजी करताना क्षेत्रम अकादमीने ८ बाद २०८ धावा केल्या. या वेळी सर्वेश जोशीने ४८ चेंडूंत पंधरा चौकार आणि एका षट्कारासह ८४ धावांची खेळी केली. स्वरांगी शिंदेने चार गडी बाद केले. प्रत्युत्तर देताना परब अकादमीचा डाव ८२ धावांत आटोपला. आराध्य नागवेकरने चार तर फहाद खानने तीन गडी बाद केले. ‘सामनावीर’ हा मान सर्वेश जोशीने मिळविला.
या स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी क्षेत्रम अकादमीचे संचालक गणेश जोशी, परब अकादमीचे मुख्य प्रशिक्षक दीपक परब, ॲपेक्स स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटचे शिवा धनगर आणि ओंकार मुगलगिद्दीकर हे उपस्थित होते.
संक्षिप्त धावफलक ः
क्षेत्रम अकादमी - (२५ षटकांत) ८ बाद २०८ (सर्वेश जोशी ८४, वेदांत पाटील २६, प्रज्वल खोपडे २३, स्वरांगी शिंदे ४-२७, ऐंजल शेट्टी २-३१) वि.वि. परब अकादमी - (१६.२ षटकांत) सर्वबाद ८२ (स्वरागी शिंदे २६, आराध्य नागवेकर ४-१३, फहाद खान ३-१५, सर्वेश जोशी २-६).
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