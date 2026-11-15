पुणे

Rabi Crops: पेरणी, कांदा लागवडीला येणार वेग ;डिंभे डावा, पिंपळगाव जोगातून आवर्तन

Kukadi Canal Water Release :शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे कालव्यांतून रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली असून सात तालुक्यांतील सुमारे एक लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे.
Water released through Kukadi canals and Nira Devghar Dam to support farmers.

Water released through Kukadi canals and Nira Devghar Dam to support farmers.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नारायणगाव.आळेफाटा,: शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार कुकडी पाटबंधारे विभागाने शुक्रवारी (ता.१३) सायंकाळपासून डिंभे धरणातून डिंभे डावा व पिंपळगाव जोगे धरणातून पिंपळगाव जोगे कालव्यात रब्बीचे आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. मागील पाच महिन्यांच्या खंडानंतर प्रथमच या कालव्यात पाणी सोडण्यात आले आहे.

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