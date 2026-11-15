Rabi Crops: पेरणी, कांदा लागवडीला येणार वेग ;डिंभे डावा, पिंपळगाव जोगातून आवर्तन

नारायणगाव.आळेफाटा,: शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार कुकडी पाटबंधारे विभागाने शुक्रवारी (ता.१३) सायंकाळपासून डिंभे धरणातून डिंभे डावा व पिंपळगाव जोगे धरणातून पिंपळगाव जोगे कालव्यात रब्बीचे आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. मागील पाच महिन्यांच्या खंडानंतर प्रथमच या कालव्यात पाणी सोडण्यात आले आहे..डिंभे कालव्यात १२ नोव्हेंबरपासून आवर्तन सोडले आहे. या आवर्तनाचा लाभ जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, पारनेर तालुक्यातील सुमारे पस्तीस हजार हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी पिकांना होणार आहे. आवर्तन सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून रब्बी पिकांची पेरणी व कांदा लागवडीच्या कामांना आता वेग येणार आहे. पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी केले आहे. येडगाव धरणातून डिंभे डावा कालव्यात १४०० क्युसेकने सुरू असलेले आवर्तन दहा डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. २४९ किलोमीटर लांबीच्या या कालव्यातील आवर्तनाचा लाभ जुन्नर, कर्जत, करमाळा, पारनेर, .श्रीगोंदा तालुक्यातील सुमारे ९७ हजार हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी पिकांना होणार आहे. डिंभे डावा कालव्यात शुक्रवारपासून ५५० क्युसेकने वीजगृहामार्गे आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. हे पाणी सध्या येडगाव धरणात सोडण्यात आले आहे. १५ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर दरम्यान या कालव्याला जोडलेल्या ४० किलोमीटर लांबीच्या मीना शाखा व १३ किलोमीटर लांबीच्या घोड शाखा कालव्यात आवर्तन सुरू करण्यात येणार आहे. या पाण्याचा लाभ जुन्नर, आंबेगाव व शिरूर तालुक्यातील २० हजार ७२८ हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी पिकांना होणार आहे..पिंपळगाव जोगे कालव्यात शुक्रवारपासून पिंपळगाव जोगे धरणातून २५० क्युसेकने आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. सुमारे ३५ दिवसांच्या या आवर्तनाचा लाभ जुन्नर व पारनेर तालुक्यातील १२ हजार ३१५ हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी पिकांना होणार आहे.दुष्काळी परिस्थितीत रब्बीच्या पिकांना आवर्तन सोडणे शक्य झाले आहे. या आवर्तनाचा लाभ जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, कर्जत, करमाळा, पारनेर, श्रीगोंदा या सात तालुक्यांतील सुमारे एक लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रातील रब्बी पिकांना होणार आहे. शेतकऱ्यांनी अल्पमुदतीचे धान्य, भाजीपाला पिके व चारा पिकांना प्राधान्य द्यावे.- गणेश नान्नोर, कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. १.नीरा नदीकाठच्या गावांना ‘नीरा देवघर’मुळे दिलासाहिर्डोशी, ता. १४ : नीरा देवघर (ता. भोर) धरणाच्या विद्युत गृहाद्वारे गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या नदीपात्रातील विसर्गामुळे नीरा नदीला वाहते पाणी पाहायला मिळत आहे. या पाण्यामुळे धरणाखालील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी तसेच जनावरांसाठी उपयोग होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सोमवारपासून (ता. ९) धरणाच्या विद्युतगृहातून पाणी सोडण्यात आले आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून ७५० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. यापूर्वीही २९ ऑक्टोबरला ७५० क्युसेक विसर्ग सुरू केला होता. हा विसर्ग तीन दिवसांनी बंद केला होता. मात्र, पूर्व भागातील शेतकऱ्यांची मागणी वाढू लागल्याने पुन्हा हा विसर्ग सुरू ठेवला आहे.पाण्याचा अपव्यय न करण्याचे आवाहननदीकाठच्या विहिरींच्या पातळीत वाढ होत आहे. पाण्याचा अपव्यय न करता योग्य वापर करावा, असे आवाहन जलसंपदा विभागाचे शाखा अभियंता शरण किवडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.