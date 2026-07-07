पुणे

Kukadi Dam Storage Rises: कुकडी प्रकल्पात पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ; वडज धरण ६७.३२ टक्के, येडगाव ४९.१६ टक्के भरले

कुकडी प्रकल्पातील धरणांमध्ये मुसळधार पावसामुळे उपयुक्त पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ; वडज धरणात ६७.३२ तर येडगावात ४९.१६ टक्के साठा, पुढील दोन-तीन दिवसांत आणखी वाढीची शक्यता
Authorities have issued a precautionary alert for residents living along the Mina River as inflows into Vadj Dam continue to rise.

Authorities have issued a precautionary alert for residents living along the Mina River as inflows into Vadj Dam continue to rise.

Sakal

रविंद्र पाटे
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नारायणगाव : कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरण पाणलोट क्षेत्रात मागील तीन दिवसापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आज सायंकाळी चार वाजेपर्यंत कुकडी प्रकल्प अंतर्गत धरणात 7.18 टीएमसी(24.20 टक्के ) उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे.

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