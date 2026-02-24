पुणे

Kukadi Project : कुकडी प्रकल्पातून उन्हाळी पहिल्या आवर्तनात 7.6 टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय

कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणात आज अखेर 17.995 टीएमसी (60.64 टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे.
रवींद्र पाटे
नारायणगाव - कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणातून शेती सिंचन व बिगर सिंचनासाठी उन्हाळी पहिल्या आवर्तनात 7.6 टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय आज दुपारी मुंबई येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

