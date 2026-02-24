Kukadi Project : कुकडी प्रकल्पातून उन्हाळी पहिल्या आवर्तनात 7.6 टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय

नारायणगाव - कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणातून शेती सिंचन व बिगर सिंचनासाठी उन्हाळी पहिल्या आवर्तनात 7.6 टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय आज दुपारी मुंबई येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे..या पैकी कुकडी डावा कालव्यासाठी 4.3 टीएमसी तर उर्वरित पिंपळगाव जोगे, मीना शाखा, डिंभे डावा व उजवा या कालव्यासाठी 3.3 टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यात येणार आहे. अशी माहिती कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. 1 चे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी दिली..गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज (ता. 24) दुपारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे झाली. यावेळी धरणातील पाण्याचा आढावा घेण्यात आला. पाण्याचा काटकसरीने वापर करून प्रकल्पा अंतर्गत धरणात ऑगस्ट अखेर पिण्याचे पाणी शिल्लक राहील. या बाबत चर्चा करण्यात आली..कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणात आज अखेर 17.995 टीएमसी (60.64 टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. उन्हाळी पहिल्या आवर्तनात येडगाव धरणातून 250 किलोमीटर लांबीच्या कुकडी डावा कालव्यात 5 मार्च ते 9 एप्रिल 2026 दरम्यान (36 दिवसात) 4.3 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार असून या पाण्याचा लाभ जुन्नर, पारनेर, कर्जत, करमाळा, श्रीगोंदा या तालुक्यांना होणार आहे..पिंपळगाव जोगे, मीना शाखा, डिंभे डावा व उजवा या कालव्यात 25 फेब्रुवारी ते एक मार्च 2026 दरम्यान (आवश्यकतेनुसार) 3.3 टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. या पाण्याचा लाभ जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, पारनेर या तालुक्यांना शेती सिंचन व बिगर सिंचनासाठी होणार आहे.गणेश नान्नोर (कार्यकारी अभियंता: कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. 1 चे) -कुकडीचे रब्बीचे आवर्तन 26 डिसेंबर 2025 ते 28 जानेवारी 2026 दरम्यान पूर्ण करण्यात आले. या आवर्तनात 6.22 टीएमसी पाणी वापर झाला. उन्हाळी पहिल्या आवर्तनात 7.6 टीएमसी पाणी वापर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शिल्लक पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा..धरणनिहाय आज अखेरचा उपयुक्त पाणी साठा टीएमसी (कंसात टक्के) -येडगाव: 1.7 टीएमसी (87.54टक्के), माणिकडोह: 4.96 टीएमसी (48.75 ) टक्के), वडज: 0.894 टीएमसी(76.25 टक्के), पिंपळगाव जोगे: 2.385 टीएमसी(61.32 टक्के), डिंभे: 8.05 टीएमसी( 64.43 टक्के),चिल्हेवाडी:0.674 टीएमसी( 84.02टक्के)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.