Kukadi Project : ‘कुकडी’त उच्चांकी ९३ टक्के पाणीसाठा; प्रकल्पातील धरणे भरल्याने रब्बी हंगामाची मिटली चिंता

नारायणगाव - कुकडी प्रकल्पाअंतर्गत धरणात ऑगस्टअखेर ९३ टक्के (२७.५९ टीएमसी) उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. मागील दहा वर्षांचा आढावा घेता ऑगस्टअखेर प्रथमच कुकडी प्रकल्पात उच्चांकी उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. या साठ्यामुळे लाभ क्षेत्रातील सात तालुक्यांची रब्बी हंगामातील सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या सिंचनाची चिंता मिटली आहे..जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यात मागील तीन महिन्यांत मुसळधार पाऊस झाल्याने अत्यल्प पाऊस झालेल्या कुकडी लाभ क्षेत्रातील अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील पारनेर, कर्जत, करमाळा, श्रीगोंदा या भागाला दिलासा मिळाला आहे. या भागासाठी सद्यःस्थितीत येडगाव धरणातून कुकडी डाव्या कालव्यात १४०० क्युसेक आवर्तन सुरू आहे..कुकडी प्रकल्पाअंतर्गत असलेल्या येडगाव, माणिकडोह, वडज, पिंपळगाव जोगे, डिंभे या धरणांची उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता सुमारे २९.६८० टीएमसी आहे. या धरणांना जोडलेल्या सुमारे सहाशे किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या पुणे, नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील सात तालुक्यांतील शेतीला सिंचन केले जाते. ऑगस्टअखेर कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरण पाणलोट क्षेत्रात सरासरी ८८१.८ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे..दुष्काळसदृश स्थिती असताना कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. यामुळे कर्जत, करमाळा, श्रीगोंदा या भागातून पाण्याची मागणी वाढली आहे. या विषम परिस्थितीमुळे कुकडी प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे, असे मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे..५४.२८ टीएमसी पाण्याची आवकमागील तीन महिन्यांत कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणात ५४.२८ टीएमसी पाण्याची आवक झाली. सर्वाधिक ११७० मिलिमीटर पाऊस डिंभे धरण पाणलोट क्षेत्रात झाला. पूरनियंत्रण, धरण सुरक्षा यासाठी कुकडी प्रकल्पातून मागील तीन महिन्यांत २६.६९ टीएमसी पाणी सोडल्याने ऑगस्ट अखेर कुकडी प्रकल्पात ९३ टक्के (२७.५९ टीएमसी) उपयुक्त पाणीसाठा झाला..प्रकल्पात झालेला उपयुक्त पाणीसाठा विचारात घेऊन १५ ऑक्टोबरअखेर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत रब्बीचे आवर्तन नियोजन केले जात असले तरी पारनेर, कर्जत, करमाळा, श्रीगोंदा या भागात कमी पाऊस झाल्याने प्रकल्पातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. सध्या येडगाव धरणातून कुकडी डाव्या कालव्याद्वारे १ हजार ४०० क्युसेकने या भागासाठी खरीप आवर्तन सुरू आहे.- गणेश नान्नोर, कार्यकारी अभियंता: कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. १,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.