पुणे

श्री कुमारस्वामी जयंती व्याख्यानमाला

श्री कुमारस्वामी जयंती व्याख्यानमाला
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कुमारस्वामीजी
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राजेंद्र मायनाळ
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कुमारस्वामीजींच्या चिंतनाने पोपही झाले होते प्रभावित
राजेंद्र मायनाळ : प्रार्थनायोग, शिवयोग अन् बसव तत्त्वज्ञानाचा देश-विदेशात प्रचार
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १० : ख्रिश्चन धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू पोप जॉन पॉल द्वितीय यांची भेट घेताना महातपस्वी श्री कुमारस्वामीजींनी ख्रिश्चन धर्माचे केलेले सखोल विवेचन ऐकून पोपसह अनेक धर्मगुरू प्रभावित व आश्चर्यचकित झाले. विविध धर्म, योगमार्ग, विज्ञान व तत्त्वज्ञानाचा सखोल अभ्यास असलेल्या कुमारस्वामीजींचे व्यापक चिंतन आणि अध्यात्माकडे पाहण्याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन या भेटीत प्रकर्षाने जाणवला. प्रार्थनायोग, शिवयोग व बसव तत्त्वज्ञानाचा देश-विदेशात प्रचार करून त्यांनी मानवकल्याणाचा मार्ग दाखविला, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय प्रार्थना योग मंडळाचे अध्यक्ष व लेखक राजेंद्र मायनाळ यांनी केले.
कुमारस्वामीजींच्या ११७ व्या जयंतीनिमित्त मंडळातर्फे आयोजित व्याख्यानमाला व सांस्कृतिक कार्यक्रमात ‘महातपस्वी श्री कुमारस्वामीजींचे जीवन व कार्य’ या विषयावर दुसरे पुष्प गुंफताना मायनाळ बोलत होते. सिद्धेश्वर आण्णाराव पाटील प्रमुख पाहुणे होते.
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सहा युरोप दौरे; योगाला वैज्ञानिक अधिष्ठान
कुमारस्वामीजींनी युरोपचे सहा वेळा दौरे केले. प्रार्थनायोगात आसन, बंध, प्राणायाम व मंत्रांचा वैज्ञानिक समन्वय साधला. यातून सप्तचक्र जागृतीसह साधकांना आरोग्य व मानसिक शांततेचा अनुभव मिळाला. राजयोग, लययोग, मंत्रयोग, शिवयोग, भक्तियोग व ध्यानयोगाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला. शरीरशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र व तत्त्वज्ञानावरही त्यांचे प्रभुत्व होते. तत्कालीन इंग्रज अधिकाऱ्यांनी शिक्षणविषयक धोरणाची जबाबदारी देण्याची विनंती केली; मात्र त्यांनी ती नाकारून अध्यात्म, योगसाधना, तपश्चर्येचा मार्ग स्वीकारला. इंग्रजी, कन्नड व हिंदीतील विपुल ग्रंथसंपदा असलेल्या स्वामीजींनी दोन वेळा जागतिक धर्म परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले. विविध राजकीय, धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्रांतील मान्यवरांनी त्यांचा गौरव केला होता.
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मायनाळ यांचे अमृत महोत्सवी वर्ष
मायनाळ यांनी अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केल्याने कार्यक्रमाला दुग्धशर्करा योग आला. योगविहार परिवारातील विश्वस्त, साधक, मित्रपरिवार व सहकाऱ्यांनी त्यांच्या सामाजिक, आध्यात्मिक व संस्थात्मक कार्याचा गौरव केला. सूत्रसंचालन नागनाथ चौगुले केले. आभार विश्वनाथ म्हेत्रे यांनी मानले.

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कुमारस्वामीजींचा योगमार्ग
आंतरराष्ट्रीय प्रार्थनायोग
कुमारस्वामीजींची तत्त्वज्ञान शिकवण
योगासंबंधी शास्त्रीय दृष्टिकोन
मानवकल्याणाचे मार्ग
कुमारस्वामीजी आणि पोप जॉन पॉल
सामाजिक कार्यात कुमारस्वामीजींचा प्रभाव
अध्यात्मवादातील कुमारस्वामीजींचा ठसा
धर्म आणि विज्ञान यांचा समन्वय
कुमारस्वामीजींचे जीवनकार्य
स्वामीजींची ऐतिहासिक भेटी
अध्यात्म
धर्म आणि योग
राजेंद्र मायनाळ यांची भूमिका
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