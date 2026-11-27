लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी येथील कुंजीर लॉन्स समोरील सर्व्हिस रोडवर लॉक करून पार्क केलेली हिरो स्प्लेंडर प्लस दुचाकी अज्ञात चोरट्याने हँडल लॉक तोडून चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. तब्बल पाच दिवसांनंतर दुचाकी चोरीला गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर मालकाने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली..याप्रकरणी पंडित दगडू पवार (वय ५५, रा. घुले वस्ती, मांजरी बुद्रुक) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. पवार हे सणसवाडी येथील बीपीसीएल कंपनीत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात. १७ नोव्हेंबर रोजी ते कुंजीरवाडी येथे भाड्याच्या घराचे पैसे घेण्यासाठी गेले होते. तेथून मांजरी येथील घरी परतत असताना त्यांना दारूची नशा जास्त झाल्याचे जाणवले. त्यामुळे रात्री साडेआठच्या सुमारास त्यांनी कुंजीर लॉन्स समोरील सर्व्हिस रोडलगत दुचाकी लॉक करून ठेवली आणि रिक्षाने घरी गेले..दुचाकी पार्क केल्याचे त्यांच्या लक्षात राहिले नाही. त्याच रात्री ते शेतीच्या कामासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील मूळ गावी गेले. २२ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात परतल्यानंतर त्यांना दुचाकीची आठवण झाली. मुलगा शंकर याच्यासह त्यांनी कुंजीर लॉन्ससमोर जाऊन पाहणी केली असता दुचाकी गायब असल्याचे आढळले. परिसरात शोध घेऊनही दुचाकी न मिळाल्याने चोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले..चोरीस गेलेली दुचाकी काळ्या रंगाची हिरो स्प्लेंडर प्लस असून, तिचा क्रमांक एमएच १४ डीआर ३८७३ असा आहे. तिची किंमत सुमारे १० हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अज्ञात चोरट्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.