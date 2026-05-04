ZP Health: कुंजीरवाडी आरोग्य केंद्रात रेबीज लस टंचाई; जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार उघड

सुनील जगतापउरुळी कांचन : कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कुत्रा चावल्यानंतर देण्यात येणारी रेबीजची लस उपलब्ध नाही,खाजगी मेडिकल मधून घेऊन या असे सांगत ती देणे टाळले जाते,यावर शिवसेनेचे हवेली तालुका प्रमुख स्वप्नील कुंजीर यांनी जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी डॉ रामचंद्र हंकारे यांना फोन वर विचारले असता ते म्हणाले जिल्ह्यात मुबलक लस पुरवठा आहे व उपलब्ध ही आहे.तर त्यांच्याच प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉ.भांगले सांगतात लस उपलब्ध नाही.या दोघांशी भ्रमणध्वनीवर एकत्रित संभाषण केले असता त्यांच्यातील बेबनाव उघड झाला..कुंजीरवाडीच्या सरकारी आरोग्य केंद्रात कुत्र्याची रेबीज लस उपलब्ध नाही हे दुर्दैवी आहे.दोन दिवसापूर्वी कुंजीरवाडीतील एका लहान मुलाला कुत्रा चावला.त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुंजीरवाडी येथे आणले असता, त्याला लस नाही सांगून माघारी पाठवले,स्वप्नील कुंजीर यांनी आरोग्य केंद्राच्या डॉ. रुपाली भंगाळे यांच्याशी बोलले तेव्हा त्यांनी सांगितले जिल्हा परिषदेकडे लस उपलब्ध नसल्याने कुठल्याच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लस मिळणार नाही.त्यानंतर त्यांनी हवेली तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.सुरेश गोरे यांना फोन केला असता, त्यांनी उद्या परवा पर्यंत लस उपलब्ध करून देतो सांगितले..शिवसेनेच्या वतीने जिल्हा परिषद आवारात भटकी कुत्री सोडण्याचा इशारादोन दिवसात कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रेबीजची लस उपलब्ध झाली नाही, तर संबंधित प्रशासनच्या आवारात भटकी कुत्री सोडण्यात येतील.मग एखाद्या अधिकाऱ्याला कुत्रे चावले की कळेल कसा असतो कुत्रे चावल्यानंतरचा त्रास....शिवसेना (उबाठा) हवेली तालुका प्रमुख स्वप्नील कुंजीर.आज मला औध येथून रेबीज लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.पुढील आठ ते दहा दिवस ती पुरण्याची शक्यता आहे, कारण कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे पुणे सोलापूर महामार्गावर असल्याने याठिकाणी रेबीज लस टोचून घेण्यासाठी रुग्णांची संख्या जास्त असते.डॉ. रुपाली भंगाळे, आरोग्य अधिकारी, कुंजीरवाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रयाबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.सुरेश गोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की उद्या लस देण्याची व्यवस्था होईल..