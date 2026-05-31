Pune Crime : कुंजीरवाडीत घरात घुसून मारहाण, तोडफोड; ११ जणांविरुद्ध लोणी काळभोर पोलिसांत गुन्हा

लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत येथे घरात घुसून मारहाण व तोडफोड करून “लगेच घर खाली कर, नाहीतर तुझा कार्यक्रम करतो,” अशी जीवे मारण्याची धमकी देऊन आणि घरातील साहित्याची तोडफोड केल्याची घटना घडली आहे. हि घटना शुक्रवारी (ता. २९ मे) सकाळी साडेआठच्या सुमारास घडली असून याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी गणेश रघुनाथ भोंडवे (वय ४१, रा. धुमाळमळा, कुंजीरवाडी, ता. हवेली) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अविनाश भोसले, गोपाळ पुजारी, दोन पुरुष आणि सात महिला (सर्व रा. धुमाळमळा, कुंजीरवाडी) अशा एकूण ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश भोंडवे हे आपल्या घरी जेवण करत असताना ११ जण अचानक घरात घुसले. त्यांनी घर तात्काळ खाली करण्याची धमकी देत शिवीगाळ सुरू केली. त्यानंतर अविनाश भोसले आणि त्याच्यासोबत आलेल्या इतरांनी भोंडवे यांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली. भोंडवे यांची आई आणि आजोबांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपींनी फिर्यादीच्या आईच्या पोटात लाथ मारल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर कुटुंबीयांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढून घरातील साहित्य बाहेर फेकण्यास सुरुवात करण्यात आली..यावेळी शेजारील आबासाहेब श्रीपती धुमाळ, काशिनाथ शंकर भोंडवे, इंदुबाई सुरेश धुमाळ आणि संतोष वामन धुमाळ हे वाद मिटविण्यासाठी मध्यस्थी करण्यासाठी आले. त्यांनाही शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच “हा आमच्या ताब्याचा धंदा आहे,” असे सांगत त्यांना बाजूला होण्यास भाग पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..यावेळी घरातील फ्रिज, टीव्ही, मिक्सर आणि इतर साहित्य जबरदस्तीने बाहेर फेकून नुकसान केल्याचेही फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अंकुश बोराटे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.