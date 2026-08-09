Sangli News: लग्नासाठी तरुणीवर दबाव, एकतर्फी प्रेमातून टॉवरवर चढला; 'वीरू'ला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

कुपवाड: लग्नासाठी तरुणीवर दबाव टाकत आत्महत्येची धमकी देणाऱ्या युवकाला कुपवाड पोलिसांनी आज ताब्यात घेतले. सुमारे तीन तासांच्या प्रयत्नानंतर पोलिसांनी त्याची समजूत काढून त्याला सुरक्षितपणे खाली आणले. अजय अविनाश जाधव (वय २२, रा. लिंगायत गल्ली, कुपवाड) असे युवकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित युवकाचा एका तरुणीसोबत वाद झाला होता. .त्यानंतर त्याने टोकाचे पाऊल उचलण्याची धमकी देत कुपवाड एमआयडीसी परिसरातील एका मोबाईल टॉवरवर चढून पोलिसांना ‘११२’ क्रमांकावरून माहिती दिली. संबंधित तरुणीने लग्नास होकार दिल्याशिवाय खाली उतरणार नसल्याचे त्याने सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच कुपवाड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Gadhinglaj Road Accident: पत्नीचे अपघाती निधन, दोन महिन्यांत पतीचाही अपघातात मृत्यू, वर्षभरात कुटुंबातले पाच जण गमावल.सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आनंदराव घाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलिस फौजदार जितेंद्र जाधव यांनी युवकाची समजूत काढत त्याला सुरक्षितपणे खाली आणले. या वेळी घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यानंतर युवकाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान हा प्रकार एकतर्फी प्रेमातून झाल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. संबंधित तरुणीला होणाऱ्या त्रासाची दखल घेत पोलिसांनी युवकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली..Namo Sanman: ‘नमो सन्मान’च्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांत संभ्रम, कर्जमाफीचा पात्रतेवर परिणाम होणार का? लाखो लाभार्थी प्रतीक्षेत ."एकतर्फी प्रेमातून अशाप्रकारे घडणाऱ्या घटना गंभीर आहेत. मुली व महिलांना त्रास देणे, ब्लॅकमेल करणे, प्रेम सिद्ध करण्यासाठी स्टंटबाजी करणे. प्रकार कोणी करूच नये, त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास खतरजमा करून संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करू. चुकीच्या पद्धतीने वागणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही." - आनंदराव घाडगे, सहायक पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.