कुर्डूत चक्री गेमचे पुन्हा पेव; रोज ४० लाखांची उलाढाल
८ मुख्य डीलर, २३ एजंट सक्रिय असल्याची चर्चा; तक्रारी देण्यास फसवणूकग्रस्तांची टाळाटाळ
सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डू, ता. १९ : पावणेदोन वर्षांच्या शांततेनंतर कुर्डू व परिसरात ऑनलाइन चक्री गेमने पुन्हा डोके वर काढले आहे. या अवैध धंद्यातून दररोज सुमारे ४० लाखांची उलाढाल होत असल्याची चर्चा आहे. ८ मुख्य डीलर आणि २३ एजंट सक्रिय असल्याचे बोलले जात असून, बदनामीच्या भीतीने फसवणूकग्रस्त तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लऊळ येथील बालाजी खारे यांनी जमीन विक्रीतून मिळालेले ७८ लाख रुपये गमावल्यानंतर तक्रार दिली होती. तपासात ३६ कोटी ३३ लाख ६७ हजार ६२८ रुपयांचे बेकायदेशीर व्यवहार उघड झाले. २३ जणांवर गुन्हे दाखल करून ११ जणांना अटक करण्यात आली होती. जूनमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झाले. सध्या आरोपी जामिनावर आहेत.
कोट
- चक्री गेम पुन्हा सुरू असल्यास आर्थिक गुन्हे शाखा व सायबर पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करू. फसवणूक झालेल्यांनी थेट संपर्क साधावा. हा गेम हद्दपार करू.
अतुल मोहिते, पोलिस निरीक्षक, कुर्डुवाडी
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