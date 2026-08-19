पुणे

पोलिस दलातील अभिमानास्पद कामगिरीबद्दल दोन कुर्डू करांना ''उत्कृष्ट सेवा पदक''

पोलिस दलातील अभिमानास्पद कामगिरीबद्दल दोन कुर्डू करांना ''उत्कृष्ट सेवा पदक''
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चंद्रकांत मकर
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गणेश पाटील
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कुर्डूच्या दोन पोलिस अधिकाऱ्यांचा गौरव
कुर्डू : कुर्डू गावच्या दोन पोलिस अधिकाऱ्यांचा उल्लेखनीय कार्याबद्दल पोलिस पदक देऊन स्वातंत्र्यदिनी गौरव करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक गणेश पाटील यांना त्यांच्या निष्कलंक अन् दीर्घकालीन सेवेची दखल घेत भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून ‘उत्कृष्ट सेवा पदक’ देऊन गौरविण्यात आले आहे. तसेच चंद्रकांत मकर यांना उल्लेखनीय सेवेबद्दल ‘उत्कृष्ट अन् अतिउत्कृष्ट सेवा पदका’ने सन्मानित करण्यात आले आहे.

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