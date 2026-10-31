पिंपळनेर येथे अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एक ठार तीन गंभीर

अज्ञात वाहनाच्या धडकेत
एक ठार, तिघे गंभीर जखमी
कुर्डुवाडी - टेंभुर्णी रस्त्यावर अपघात
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळनेर, ता. १ : कुर्डुवाडी- टेंभुर्णी रस्त्यावर पिंपळनेर येथील सीना- माढा जलसिंचन योजनेच्या कालव्याजवळ अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात दुचाकीवरील एका ऊसतोड मजुराचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. शनिवारी (ता. ३१) रात्री सुमारे दहाच्या सुमारास ही घटना घडली. जखमींना तातडीने कुर्डुवाडी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
पिंपळनेरहून विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याकडे जाणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने धडक दिली. यात परमेश्वर देवकर (वय २२, रा. अमनवाडी, जि. वाशीम) यांचा जागीच मृत्यू झाला. बळिराम धोत्रे (वय ४०), राजू धोत्रे (वय २८) आणि मुरली (वय ३०, तिघेही रा. अमनवाडी, जि. वाशीम) हे गंभीर जखमी झाले.
अपघाताची तीव्रता एवढी होती की, दुचाकीवरील चौघेही रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झुडपांमध्ये दूरवर फेकले गेले. स्थानिक युवकांनी तत्परता दाखवत जखमींना झुडपांतून बाहेर काढले आणि रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात पाठविण्यास मदत केली. तसेच रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत केली.
गेल्या महिनाभरात या रस्त्यावर मोठ्या अपघाताची ही तिसरी घटना आहे. पिंपळनेर परिसरात अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
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