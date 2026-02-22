Threshing Machine Accident: धान्यभरड यंत्रात अडकून महिलेचा मृत्यू; वाढदिवसादिवशीच घडलेल्या घटनेने गावावर पसरली शोककळा

नसरापूर : कुरंगवडी (ता. भोर) येथे शेतातील वाटाणा, मसूर यंत्राद्वारे भरडत असताना डोक्याचा स्कार्फ यंत्रामध्ये अडकल्याने यंत्रात ओढल्या गेल्याने झालेल्या गंभीर दुखापतीत महिलेचा मृत्यू झाला. शुभांगी नीलेश राऊत (वय ४१) असे या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. शनिवारी (ता. २१) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना झाली..शुंभागी राऊत या कुटुंबीयांसमवेत शेतातील वाटाणा व मसूर यंत्राद्वारे भरडत होत्या. त्यावेळी त्यांनी डोक्यास बांधलेला स्कार्फ व त्याबरोबर त्यांचे केस यंत्रामध्ये अडकून त्या यंत्रामध्ये ओढल्या गेल्या व गंभीर जखमी झाल्या. त्यांच्या कुटुंबीयांनी व ग्रामस्थांनी तातडीने त्यांना नसरापूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..Bidkin Accident: बिडकीन येथील तरुण व्यावसायिकाचा अपघातात जागीच मृत्यू; धामोरी फाट्यावर अज्ञात वाहनाची धडक, परिसरात हळहळ.कुरंगवडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते माजी सैनिक रमेशदादा राऊत यांच्या शुभांगी या सूनबाई, तर निवृत्त सैनिक नीलेश राऊत यांच्या पत्नी होत्या. त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी आहे. आजच त्यांचा वाढदिवस होता. त्याच दिवशी घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण कुरंगवडी गावावर शोककळा पसरली होती..या घटनेबाबत राजगड पोलिस ठाण्यात पोलिस पाटील नरेश शिळीमकर यांनी माहिती दिली. नातेवाईक जयेंद्र सुरेश राऊत यांनी खबरी जबाब दिल्यावर मृत्यूची नोंद करण्यात आली. पुढील तपास पोलिस हवालदार मंगेश कुंभार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.