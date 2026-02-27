कुसळंब गोळीबार प्रकरणी तिघांना अटक
कुसळंब गोळीबार प्रकरणी तिघांना अटक
पाठलाग करत केले जेरबंद; ४ दिवसांची पोलिस कोठडी
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर, ता. २७ : कुसळंब (ता. बार्शी) येथे गुरुवारी (ता. २६) दुपारी झालेल्या गोळीबार आणि लोखंडी रॉडने केलेल्या मारहाण प्रकरणी तिघा संशयित आरोपींना बार्शी तालुका पोलिसांनी करमाळ्याजवळ पाठलाग करत एका दिवसाच्या आत पकडले. त्यांना बार्शीच्या प्रथम वर्ग न्यायालयाने चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
कुसळंब येथील बाळासाहेब उकिरडे या तरुणास किरकोळ कारणावरून योगेश मोरे (वय २९, रा. कुसळंब, सध्या रा. शिंगोटे वस्ती, हडपसर, पुणे) याच्यासह राहुल गायकवाड (वय २६, रा. कुंभारगाव, ता. करमाळा), रोशन पिसाळ (वय ३२, रा. बागतीनगर, शंकर मंदिर शेजारी, माळवाडी, हडपसर, पुणे) या तिघांनी रॉडने मारहाण केली. तसेच त्याच्यावर बंदुकीने दोन गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु उकिरडे हा थोडक्यात बचावला.
या घटनेनंतर तालुका पोलिसांनी सर्वत्र शोधपथके पाठवल्यानंतर सर्व संशयित आरोपी करमाळा परिसरात फिरत असल्याची गोपनीय आणि फोनच्या लोकेशनवरून माहिती मिळाल्यावरून, सुमारे ७ किलोमीटर पाठलाग करत बार्शी तालुका पोलिसांनी या तिघांनाही बंदूक, लोखंडी रॉड, कोयता, लाकडी दांडके आदी साहित्यासह जेरबंद करत त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. त्यांना शुक्रवारी (ता. २७) न्यायालयात हजर केले असता, सोमवारपर्यंत (२ मार्च) त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांनी ठोठावली आहे.
या पोलिस पथकाची कामगिरी
पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, पोलिस उपअधीक्षक अशोक सायकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप ढेरे, पोलिस उपनिरीक्षक बालाजी वळसने, हवालदार राजेंद्र मंगरूळे, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक सदाशिव गवळी, हवालदार धनराज केकान, शिपाई राहुल बोंदर, ओमप्रकाश दासरे, बालाजी हंगे, सायबर पोलिस ठाण्याचे रतन जाधव यांनी ही कामगिरी केली.
