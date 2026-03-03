सासवडच्या कलावंतांनी जागवल्या कुसुमाग्रजांच्या स्मृती
सासवड, ता. १ : साहित्यसम्राट आचार्य अत्रे यांच्या जन्मभूमी सासवडमध्ये पुरंदर कलामंचच्या वतीने कवी कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीनिमित्त मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यात आला. अजित मल्टी पतसंस्थेच्या सभागृहात ‘कुसुमाग्रज दर्शन.. एक आनंद यात्रा’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. गायन, नाट्यभिनय, अभिवाचन आणि वादन आदी कलाविष्कारांनी सासवडकर रसिक मंत्रमुग्ध झाले.
लेखन संहितेपासून सादरीकरणापर्यंत सर्वच आघाड्यांवर पुरंदर कलामंचच्या कलाकारांनी आपली चुणूक दाखवली. कार्यक्रमात मोहन बागडे, स्नेहल देशपांडे, संजय काटकर, अनिल कदम, डॉ. अरुण कोळेकर, प्रीतीदा माहूरकर यांनी प्रभावी अभिवाचन केले. संगीताच्या सुरावटींनी कार्यक्रमाची रंगत वाढवताना सुवर्णा होले, संकेत कांबळे व मुस्कान काझी यांचे सुश्राव्य गायन झाले, तर विलास गळंगे (हार्मोनियम) आणि मल्हार बागडे (तबला) यांच्या वादनाने कार्यक्रमाची उंची वाढवली.
सुनील हेंद्रे, शिल्पा हेंद्रे व हृदया जगताप यांनी सादर केलेल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’, ‘हे सुरांनो चंद्र व्हा’, ‘सर्वात्मका सर्वेश्वरा’, नटसम्राटमधील अजरामर स्वगत आणि ‘फक्त लढ म्हणा’ अशा विविध रचनांना उपस्थितांनी दाद दिली.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी ‘वाचू आनंदे कट्टा’ अंतर्गत महिलांच्या कहाण्या असलेल्या ‘नवीन व्रत वैकल्यांच्या’ या हस्तलिखिताचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी प्रा. नारायण टाक, माजी आमदार अशोक टेकवडे, परीक्षक सुनेत्रा काळे व अलका कारंडे उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी डॉ. सुभाष तळेकर, अमोल बागडे, नीलेश शिंदे, चैतन्य आढळगे यांच्यासह सहकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले.
याप्रसंगी जयंत पाणबुडे, प्रतिभा पुरंदरे, निवृत्ती बागडे, अमित पावशे, आप्पा कांबळे, डॉ. घनशाम खांडेकर, शरद पाडसे, राम दहिवाळ, संदीप इनामके, अरुण इंदलकर, शुभानन चिंचकर, मंजूषा निरगुडे, किरण पुरंदरे, नसरीन अन्सारी, रेश्मा कामथे, इंदिरा पवार, चंद्रसेना मुरकुटे, किशोरी पवार, तानाजी सातव यांच्यासह मोठ्या संख्येने साहित्यप्रेमी आणि नागरिक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.