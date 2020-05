पुण्यातील या पुलाखाली परराज्यातील मजूर जमा झाले अन्‌... 

वारजे (पुणे) : परराज्यात जाण्यासाठी वारजे उड्डाणपूल परिसरात शेकडो मजूर जमा झाले होते. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल, या भीतीने वारजे पोलिसांनी या मजुरांना सौम्य लाठीमार करत पिटाळून लावले. वारजे- माळवाडी, शिवणे, कर्वेनगर, उत्तमनगर परिसरातील शेकडो मजुरांनी सोमवारी सकाळी वारजे पुलाखाली गर्दी केली होती. या पुलाखाली आपल्या राज्यांत कसे जावे, यासंबंधीचे पत्रक लावण्यात आले होते. त्यामुळे या परप्रांतीय मजुरांना येथून आपल्या गावी जायची माहिती असेल, म्हणून त्यांनी पोलिसांना विचारणा करायला सुरवात केली. या वेळी मजुरांची संख्या वाढतच गेली. त्यानंतर पोलिसांनी सौम्य लाठीमार करीत ही गर्दी पांगविली. पुण्यात कोरोनाचे संकट गंभीर असल्याने परप्रांतीय मजुरांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. त्यांना त्यांच्या राज्यात जायला मिळावे, यासाठी हे मजूर एकत्र आले. वारजे पुलाखाली मजूरअड्डा भरत असतो. त्याच ठिकाणी गर्दी होत असल्याने आपल्याला गावी जायची माहिती मिळणार, ही बातमी या परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यामुळे येथे जवळपास 500 मजूर जमले होते. परिस्थिती आवाक्‍याबाहेर जात असल्याचे पाहून पोलिसांनी त्यांना सौम्य लाठीमार करून पांगविले. दरम्यान, दुपारनंतर येथील बराटे चाळीत परप्रांतीय मजुरांची यादी तयार करण्याचे काम वारजे गावठाणात सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती वारजे माळवाडी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कदम यांनी दिली.



