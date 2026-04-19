Uruli Kanchan Weekly Market: उरुळी कांचन आठवडी बाजारात मूलभूत सुविधांचा बोजवारा

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील आठवडे बाजार आजूबाजूच्या जवळपास १८ ते २० वाड्यावस्त्याच्या परिसरातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा असतो.या बाजारामध्ये येणारा परिसरातील छोट्या-मोठ्या व्यवसायातील रोजंदारी कामगार महत्वाचा घटक आहे.आपला आठवड्याचा पगार झाल्यानंतर पुढच्या आठवड्याची रोजी रोटीची सोय या बाजारातून त्याला करून घ्यायची असते..त्यामुळे या बाजारात भाजीपाला,फळफळावळ,किराणामाल,कपडे,चपला,मसाले,बेकरी माल,मिठाई,प्रवासी साहित्य,स्टेशनरी,क्रोकरी,इलेक्ट्रिक साहित्य,थंड पेये,चहा व नाष्ठा स्टॉल अशा सर्व बाबींची दुकाने,हातगाड्या,फिरते स्टॉल विक्रेत्यांकडून मांडले जातात.उरुळी कांचनच्या बाजाराला ओट्यांची सुविधा नाही,तसेच शेडही नाही याचे कारण म्हणजे उरुळी कांचन गावाला या भौतिक सोयी सुविधा देण्यासाठी हक्काची जागा नाही.बाजार ज्या ठिकाणी भरतो ती जागा आहे शिंदे सरकारची वतनदारी.त्यामुळे या ठिकाणी कोणत्याही कायमस्वरूपाच्या भौतिक सुविधा देता येत नाहीत,तरीही ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून बाजार तळावर पूर्ण सिमेंट काँक्रीट करण्यात आलेले आहे.बाजार तळ ओढ्याच्या कडेला आणि मुख्य गावाच्या शेजारी मध्यवर्ती आहे.या बाजारात व गावातील अन्य रस्त्यावर या दिवशी सुमारे हजार ते पंधरासे विक्रेते व्यवसाय थाटतात.ओटाशेड नसल्याने पावसाळ्यात विक्रेत्यांची आणि ग्राहकांची ताराम्बळ होते..रविवारच्या दिवशी परिसरातील शेतकरी आपला भाजीपाला,फळे विक्रेत्यांना विकण्यासाठी घेऊन येतात,यावेळी त्यांची आणि विक्रेत्यांची गर्दी यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते.पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था नाही.बाजारातील दुकानदारांसाठी पुरेशी शौचालयाची सोय उपलब्ध नसल्याने गैरसोय होते.भाजीपाला धुण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची सोय फक्त एक हात पंप भागवतो..बाजारामध्ये दुकान लावणाऱ्या विक्रेत्याकडून ग्रामपंचायत ठेकेदारामार्फत जागा भाडे कर वसूल करते,मात्र त्यामध्ये पारदर्शीपणा नाही,पावती देण्याचे टाळले जाते आणि निर्धारित नियमाप्रमाणे वसुली न करता मनमानी वसुली केली जाते.बाजारामध्ये दिव्यांची सोय पथदिव्यांच्या मार्फत उपलब्ध आहे,वेगळी अशी सोय नाही.हल्लीच्या काळामध्ये रोजंदारी काम करणारे ग्राहक बाजार नेण्यासाठी सायंकाळी सहाच्या नंतर येतात,त्यावेळी विक्रेत्यांना स्वतःच्या चार्जिंग बॅटरीच्या लाईटच्या माध्यमातून धंदा करावा लागतो.या बाजारामध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन पाकीट मारी तसेच महिलांच्या गळ्यातील दागिने चोरीला जातात,विशेष करून मोबाईल चोरीला जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे.बाजारात दुकानदार वापरत असलेल्या वजन काट्यांची कोणतीही शास्त्रशुद्ध तपासणी होताना दिसत नाही,त्यामुळे विक्रेत्यांनी दिलेल्या वजनावरच भरोसा ठेवून ग्राहकाला माल खरेदी करून समाधान मानावे लागते.बाजारामध्ये सर्रास प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर केला जातो,राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदी केली असताना आणि ज्या प्लास्टिक पिशव्यांचे विघटन होते,अशा पिशव्या वापरण्याची सवलत असताना,दुकानदार त्याकडे दुर्लक्ष करून सर्रास हलक्या दर्जाच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरून,बंदीच्या नियमाचे उल्लंघन करतात पण कारवाई होत नाही.बाजारामुळे या बाजार तळावर होणारा कचरा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत दुसऱ्या दिवशी गोळा करून बाजार तळ स्वच्छ केला जातो.आठवडे बाजाराच्या म्हणजे रविवारच्या दिवशी सर्व रस्त्यांवर विक्रेत्यांची दुकाने थाटल्याने वाहतुकीची कोंडी प्रकर्षाने जाणवते.मात्र पोलीस यंत्रणा त्याला शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.उरुळी कांचनचा बाजार हा शिस्तबद्ध पद्धतीने साकारलेला बाजार नसून जागा मिळेल तिथे दुकान थाटा अशा पद्धतीचा बाजार आहे.नियोजनबद्ध पद्धतीने बाजाराची सुविधा उपलब्ध करून देणे काळाची गरज असताना गाव पुढारी बाजाराची परिस्थिती सुधारण्यावर पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात मात्र कर वसुली न थकता करतात अशी खंत बुजुर्ग बोलून दाखवतात.बाजारासाठी व दररोजच्या भाजी मंडई साठी शेड आणि ओटे सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रयत्नशील आहे. मिलिंद जगताप प्रशासक तथा माजी सरपंच..