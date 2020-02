मावळातील सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्मचाऱ्यांची कमतरता

कामशेत - ‘‘मावळ तालुक्‍यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि छत्तीस उपकेंद्रात चोवीस आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. आरोग्य विभागाने पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास मावळच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य अधिक सुदृढ राहील,’’ असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मावळ तालुक्‍यात खडकाळा, टाकवे बुद्रुक, आढले खुर्द, येळसे, तळेगाव दाभाडे, कार्ला ही प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून त्यांच्या अखत्यारित ३६ उपकेंद्र आहेत. आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात एकूण ७२ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. मात्र, सध्या ४८ कर्मचारी कार्यरत आहेत.

गाव पातळीवर आजाराची लागण होऊ नये म्हणून या उपकेंद्र व आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार दिले जातात. गावातील पाणी शुद्धीकरण, राष्ट्रीय कार्यक्रम, पोलिओसह अन्य लसीकरण, गृहभेटी देऊन आरोग्यविषयक सर्वेक्षण आणि जनजागृती आदी कामे आरोग्यसेवक व सेवकांच्या मार्फत केली जातात. आरोग्य केंद्रात प्रसूती, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया, एड्‌सबद्दल जनजागृती व प्राथमिक उपचाराची सुविधा आहे. प्रत्येक केंद्रात प्रत्येक दिवशी सरासरी अडीचशे ते तीनशे रुग्णांची तपासणी केली जाते. गरोदर मातांची तपासणी त्यांना आरोग्य विषयी आवश्‍यक सूचना आणि मार्गदर्शनदेखील या केंद्रात मिळते. मात्र, कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या असल्याने कामाचा ताण वाढतो. त्यामुळे रुग्णांना आवश्‍यक सुविधा देता येत नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाने तालुक्‍यात रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी आहे.

Web Title: Lack of staff at six primary health centers in Maval