पुणे

स्तनपानाबाबत लॅक्टेकॉन परिषद

स्तनपानाबाबत लॅक्टेकॉन परिषद
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पुणे, ता. ५ : ‘द पुणे ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनॅकोलॉजिकल सोसायटी’तर्फे (पीओजीएस) द असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनॅकोलॉजिकल सोसायटीज्‌‍च्या (एएमओजीएस) स्तनपान आरोग्य समितीच्या सहकार्याने लॅक्टेकॉन २०२६ ही एकदिवसीय परिषद नुकतीच पार पडली. परिषदेची संकल्पना आजचे स्तनपान, उद्याचे सुदृढ बालक, निरोगी कुटुंब व उज्वल भविष्य ही होती. उद्‍घाटनप्रसंगी इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ गायनॅकोलॉजी अँड ऑब्स्टेट्रिक्सच्या (फिगो) फिगो वेलवुमन हेल्थकेअर उपक्रमाच्या विभागीय संचालक डॉ. हेमा दिवेकर, लॅक्टेकॉनच्या संयोजक डॉ. मंगला वाणी, पीओजीएसच्या अध्यक्ष डॉ. उमा वानखेडे, सचिव डॉ. चारुलता बापये, खजिनदार डॉ. अमोल लुंकड, वैद्यकीय सचिव डॉ. अर्चना पुंगालिया आणि फॉग्सीच्या उपाध्यक्ष डॉ. मीनू अगरवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

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