पालिका स्थायी समितीत पहिल्यांदाच ‘महिलाराज’

पुणे - महापालिकेची आगामी निवडणूक आणि नवी राजकीय समीकरणे जुळवित सत्ताधारी भाजपने स्थायी समितीतील चारही जागांवर अनुभवी; पण आतापर्यंत पद न मिळालेल्या नगरसेविकांना संधी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसनेही हाच फॉर्म्युला वापरत तीन जागांसाठी महिलांचीच निवड केली आहे. परिणामी, स्थायी समितीत सोळापैकी आठ महिला सदस्य असतील. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप स्थायी समितीच्या नव्या सदस्यांची सोमवारी सर्वसाधारण सभेत निवड करण्यात आली. भाजपकडून वर्षा तापकीर, मानसी देशपांडे, उज्ज्वला जंगले आणि सुनीता गलांडे यांना, ‘राष्ट्रवादी’ने नंदा लोणकर, अमृता बाबर यांना; तर काँग्रेसने लता राजगुरू यांना संधी दिली आहे. शिवसेनेकडून बाळा ओसवाल यांची निवड झाली. स्थायी समितीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्‍या प्रमाणात महिलांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. समितीत १६ पैकी १० भाजप, ‘राष्ट्रवादी’चे चार आणि काँग्रेस-शिवसेना प्रत्येकी एक सदस्य आहे. दोन वर्षांत महापालिकेची निवडणूक होणार असल्याने ‘स्थायी’चे सदस्यपद पदरात पाडून घेण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रयत्न चालविले होते. डावलल्यांमध्ये नाराजीचा सूर

सत्ताधारी भाजपमध्ये जुन्यांसह नव्या नगरसेवकांनी ‘स्थायी’साठी फिल्डिंग लावली होती. त्यासाठी जवळपास दोन डझन नगरसेवकांनी पक्षाकडे अर्ज केले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांत ज्यांना कोणतेच पद मिळाले नाही, अशांना संधी देण्याची भूमिका पक्षनेतृत्वाने घेतली होती. तरीही काही नगरसेवकांनी आपल्यालाच प्राधान्य मिळावे, यासाठी नेत्यांकडे आग्रह धरला होता. त्यात काहींना संधी न मिळाल्याने नाराजीचा सूर आळवला जात आहे.

