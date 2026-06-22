Pune: लगड मळ्यातील रस्ता जलमय; मलनिस्सारण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

धायरी: सिंहगड रस्त्यावरील लगड मळा परिसरात दरवर्षी पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी उपाययोजना करण्याऐवजी विरुद्ध दिशेला काम केल्याने मलनिस्सारण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. लाखो रुपये खर्चूनही पहिल्याच पावसात रस्ता जलमय झाल्याने परिसरातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला..ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात पाणी साचते त्या भागात कोणतीही प्रभावी उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. उलट विरुद्ध बाजूस मलनिस्सारणाची कामे करण्यात आल्याने पाण्याचा निचरा सुरळीत होऊ शकलेला नाही. परिणामी, रस्त्यावर पाणी साचून वाहनचालक व पादचाऱ्यांची गैरसोय झाली. पाण्याखाली खड्डे दिसत नसल्याने दुचाकीस्वारांसाठी अपघाताचा धोकाही वाढला आहे..Paithan Road Accident : पैठणमध्ये पिकअपची दुचाकीला धडक, एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू.संबंधित काम सुरू होण्यापूर्वी मलनिस्सारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. या वेळी पाणी साचणारी जागा दाखवून समस्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू करताना त्या ठिकाणी उपाययोजना न करता विरुद्ध दिशेला काम करण्यात आल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..लाखो रुपयांचा निधी खर्च करूनही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे कामाचे नियोजन, तांत्रिक आराखडा आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण नेमके कोणत्या निकषांवर करण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच कामाच्या गुणवत्तेची चौकशी करण्याची मागणीही होत आहे..22 जून 2026 पंचांग: दुर्गाष्टमी, आर्द्रा प्रवेश आणि शुभ-अशुभ मुहूर्त जाणून घ्या."नुकत्याच सुरू झालेल्या पावसातच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी मुसळधार पावसात समस्या अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, विभागाने तातडीने सुधारित उपाययोजना कराव्यात."- योगेश कांबळे, स्थानिक नागरिक"लगड मळा परिसरातील पाणी साचण्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा निचरा होईल अशा स्वरूपाची मोठ्या प्रमाणावर कामे करावी लागणार आहेत. यासाठी तांत्रिक पाहणी करून आवश्यक आराखडा तयार करण्यात येणार असून पुढील नियोजनात या कामाचा समावेश करून उपाययोजना करण्यात येतील."- राजेश खरात, उपअभियंता, मलनिस्सारण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.