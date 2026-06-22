पुणे

Pune: लगड मळ्यातील रस्ता जलमय; मलनिस्सारण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

Lagad Mala Road Submerged After First Major Rain: पुण्यातील लगड मळा परिसरात पहिल्याच पावसात रस्ता जलमय झाला असून मलनिस्सारण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धायरी: सिंहगड रस्त्यावरील लगड मळा परिसरात दरवर्षी पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी उपाययोजना करण्याऐवजी विरुद्ध दिशेला काम केल्याने मलनिस्सारण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. लाखो रुपये खर्चूनही पहिल्याच पावसात रस्ता जलमय झाल्याने परिसरातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.

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