पुणे

Shirur Protest: अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी शिरूर नगरपरिषदेसमोर लहूजी शक्ती सेनेचे बेमुदत उपोषण, दोन दिवसांत निर्णय न झाल्यास रास्ता रोकोचा इशारा

अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी शिरूर नगर परिषदेसमोर लहूजी शक्ती सेनेचे बेमुदत उपोषण; दोन दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास रास्ता रोकोचा इशारा
Anna Bhau Sathe memorial hunger strike in Shirur by Lahuji Shakti Sena demanding memorial and welcome arch

Anna Bhau Sathe memorial hunger strike in Shirur by Lahuji Shakti Sena demanding memorial and welcome arch

Sakal

नितीन बारवकर
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शिरूर : साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे शिरूर शहरात उचित स्मारक व्हावे तसेच शहरातील लाटेआळी व इंदिरानगर परिसरात अण्णाभाऊंच्या नावाने स्वागत कमान उभारावी, या मागणीसाठी लहूजी शक्ती सेनेचे राज्य सहसचिव दादाभाऊ लोखंडे व शहर उपाध्यक्ष विनोद उर्फ पप्पू साठे यांनी आजपासून नगर परिषदेच्या मंगल कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन सुरू केले. शहर व परिसरातील विविध संस्था संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

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