पुणे - 'सकाळ करंडक' आंतरमहाविद्यालयीन राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीत पुणे विभागाने विजेतेपद पटकावले. या विभागातील भारती विद्यापीठाच्या कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स यांनी सादर केलेल्या ‘लाजाळू’ या एकांकिकेने सांघिक प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावत ‘सकाळ करंडका’वर नाव कोरले..नाशिक विभागातील पेमराज सारडा महाविद्यालय, अहिल्यानगर या महाविद्यालयाच्या ‘बिनरंगाची गोष्ट’ या एकांकिकेने सांघिक द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक; तर कोल्हापूर विभागातील देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार वाणिज्य महाविद्यालय, कोल्हापूर यांच्या ‘शाब्बास पठ्ठे’ या एकांकिकेने सांघिक तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले. प्रथम क्रमांक विजेत्या संघास ५१ हजार रुपये, प्रशस्तीपत्र आणि करंडकाने गौरवण्यात आले. द्वितीय क्रमांक आणि तृतीय क्रमांक विजेत्या संघास प्रशस्तीपत्र आणि करंडकासह अनुक्रमे ३१ हजार रुपये आणि दहा हजार रुपयांच्या रोख पारितोषिकांनी गौरवण्यात आले..या स्पर्धेसाठी ‘रांजेकर रिअल्टी’ हे प्रायोजक होते. स्पर्धेची महाअंतिम फेरी बुधवारी बालगंधर्व रंगमंदिरात विद्यार्थी कलाकारांच्या जल्लोषात पार पडली. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, मुंबई, नागपूर आणि कोल्हापूर अशा राज्यभरातील सहा विभागांमध्ये झालेल्या विभागीय अंतिम फेरीत प्रथम क्रमांक विजेत्या एकांकिकांची निवड महाअंतिम फेरीसाठी करण्यात आली होती. त्यानुसार महाअंतिम फेरीत दिवसभर या सहा एकांकिकांचे सादरीकरण झाले. या विद्यार्थ्यांचे सादरीकरण पाहण्यासाठी रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यात मुंबई विभागाच्या डॉ. टी. के. टोपे रात्र महाविद्यालयाची ‘जिलेबी’, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांची ‘आशा’, नागपूर विभागातील समाजकार्य महाविद्यालय, बडनेरा, अमरावती यांची ‘अश्विनी कार्तिक’, नाशिक विभागातील पेमराज सारडा महाविद्यालय, अहिल्यानगर यांची ‘बिनरंगाची गोष्ट’, कोल्हापूर विभागातील देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार वाणिज्य महाविद्यालय, कोल्हापूर यांची ‘शाब्बास पठ्ठे’ आणि पुणे विभागातील भारती विद्यापीठाचे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स यांची ‘लाजाळू’ या सहा एकांकिकांचे सादरीकरण झाले. परीक्षक म्हणून ज्येष्ठ अभिनेते मिलिंद शिंदे, लेखिका-दिग्दर्शिका-अभिनेत्री विभावरी देशपांडे आणि लेखक-दिग्दर्शक वरुण नार्वेकर यांनी काम पाहिले..स्पर्धा म्हटल्यावर निकालावेळी परीक्षक आणि त्यांची मते, त्यांचा दृष्टिकोन हा भाग येणारच. मात्र आपला विवेक आपल्याला खरे काय ते सांगत असतो. नाटक म्हणजे प्रयोग असतो, प्रत्येक प्रयोग वेगळा असतो. त्यामुळे या स्पर्धेतला एक प्रयोग तुमच्या क्षमतेचे परिमाण होऊ शकत नाही. या स्पर्धा म्हणजे आमच्यासाठी देखील एक रियाज असतो. आजच्या तरुणाईच्या मनात काय सुरू आहे, हे यानिमित्ताने जाणून घेता येते.- मिलिंद शिंदे, ज्येष्ठ अभिनेतेएकांकिका स्पर्धा हे स्वतःमधील खरेपणा शोधण्याचे आणि ते मांडण्याचे व्यासपीठ आहे. स्पर्धेच्या गणितात अडकून मोठ्याने संवाद म्हणणे, भावना प्रेक्षकांवर फेकणे किंवा ठरावीक पद्धतीने अभिनय करणे, यातून नाटक प्रभावी होत नाही. तुमच्या आतून आलेला विषय, प्रामाणिकपणे मांडलेला अनुभव प्रेक्षकांपर्यंत आणि परीक्षकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचतो. त्यामुळे स्पर्धेच्या चौकटीपलीकडे जाऊन स्वतःची कलात्मक अवकाशनिर्मिती करा.- विभावरी देशपांडे, लेखिका-दिग्दर्शिका-अभिनेत्री.हल्ली एकांकिका सुरू होण्यापूर्वी ‘रेडी का?’ असे सगळ्या कलाकारांनी एकमेकांना ओरडून विचारण्याची पद्धत दिसते आहे. मात्र नाटक म्हणजे कवायत किंवा युद्ध नाही; तो आयुष्यातील एक अनुभव नाटकाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्या अनुभवाच्या जवळ नेणाऱ्या संगीताने किंवा शांत सुरुवातीनेही नाटक सुरू होऊ शकते. प्रेक्षकांना आपण कोणत्या अनुभवापर्यंत घेऊन जातो, हे महत्त्वाचे आहे.- वरुण नार्वेकर, लेखक-दिग्दर्शक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.