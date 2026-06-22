पुणे

लक्ष्मण धावडे यांचे निधन

लक्ष्मण धावडे यांचे निधन
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आळेफाटा, ता. २२ ः बोरी बुद्रुक (ता. जुन्नर) येथील लक्ष्मण श्रीपत धावडे (वय ६५) यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, मुलगी, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.

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