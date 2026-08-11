पुणे

निधन वार्ता

निधन वार्ता
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लक्ष्मीबाई मदने
सरकोली ः पुळूजवाडी (ता. पंढरपूर) येथील लक्ष्मीबाई विश्वंभर मदने (वय ८५) यांचे मंगळवार (ता. ११) वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पती, २ मुले, १ मुलगी, सुना, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. पैलवान तानाजी व संजय विश्वंभर मदने यांच्या त्या मातुःश्री होत.

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