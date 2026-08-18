पुणे

खर्डा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात साकारणार कै. लालखा पंजाबी यांचे तैल चित्र

खर्डा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात साकारणार कै. लालखा पंजाबी यांचे तैल चित्र
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खर्डा ः स्व. लालखा अहमदखा पंजाबी यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त प्रतिमा पूजन प्रसंगी फिरोज पंजाबी, डॉ. ओंकार जाधव, डॉ. प्रमिला गुंड, विजयसिंह गोलेकर आदी.

आरोग्य केंद्रात साकारणार
लालखा पंजाबींचे तैल चित्र
खर्डा, ता. १८ ः कोट्यवधी रुपयांची दोन एकर जमीन १९७८ साली आरोग्य केंद्रासाठी स्व. लालखा अहमदखा पंजाबी यांनी दान केली होती. त्यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त प्रतिमेचे पूजन व सामाजिक कार्याचा उजाळा देण्यात आला.
यावेळी खर्डा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्यांचे लवकरच तैल चित्र साकारण्यात येणार आहे. समाजात एक वेगळा आदर्श निर्माण व्हावा, त्यांच्या प्रेरणेने समाजातील अनेक दानशूर व्यक्ती पुढे येऊन समाजहिताचे निर्णय घेतील, हा त्या मागचा उद्देश असल्याची प्रतिक्रिया बाळासाहेब शिंदे यांनी व्यक्त केली.
१९७८ मध्ये खर्डा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाले. मात्र, त्याकाळी जागेचा बिकट प्रश्‍न निर्माण झाला होता. ही बाब लक्षात घेऊन स्व. लालखा अहमदखा पंजाबी व त्यांच्या पत्नी स्व. फातिमाबी पंजाबी यांनी दूरदृष्टी दाखवत रस्त्यालगतची दोन एकर जागा विकत घेऊन ती शासनाला मोफत दान केली. आज येथे सहा कोटी रुपये खर्चाची सुसज्ज नवी इमारत उभी राहिली आहे. पंजाबी यांच्या त्या काळातील निर्णयांचे मूर्त स्वरूप आज पहायला मिळत आहे.
स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात फिरोज पंजाबी, पीएसआय अशोक खेडकर, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ओंकार जाधव, डॉ. प्रमिला गुंड, विजयसिंह गोलेकर, डॉ. बिपिन लाड, फिरोज पंजाबी, महालिंग कोरे, डॉ. सोपान गोपाळघरे, दीपक जावळे, शकूर कुरेशी, शहाबाज सय्यद, मुजीब आतार, राजू सय्यद, युसूफ बागवान आदी उपस्थित होते.

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