पुणे

सावळेश्वर . . . भारनियम कमी करावे ; अन्यथा रस्ता रोको .

सावळेश्वर . . . भारनियम कमी करावे ; अन्यथा रस्ता रोको .
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सावळेश्वर (ता. मोहोळ) : येथील उपकार्यकारी अभियंता पटवेगर यांना निवेदन देताना विकास जाधव.
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लांबोटी परिसरातील भारनियमन
बंद न केल्यास ‘रास्ता रोको’
दादा फाउंडेशनची महावितरणकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावळेश्वर, ता. २२ : मोहोळ तालुक्यातील लांबोटी व परिसरात सुरू असलेले भारनियमन तत्काळ बंद करून अखंड वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी दादा फाउंडेशन, लांबोटीच्या वतीने महावितरणकडे करण्यात आली. यासंदर्भात उपकार्यकारी अभियंता पटवेगर यांना निवेदन देण्यात आले असून, मागणीची दखल न घेतल्यास मंगळवार, २३ जून रोजी सकाळी १० वाजता राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सध्या सुरू असलेल्या वीज कपातीमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम होत असून शेतकरी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
यापूर्वीही याच मागणीसाठी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनाच्या प्रती तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक व लांबोटी महावितरण कार्यालयास देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती दादा फाउंडेशनचे अध्यक्ष विकास भारत जाधव यांनी दिली.

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रास्ता रोको हालचाल
दळणवळण वीज कपात
प्रशासनाकडे वीज आवश्यकताः निवेदन
मोहोळ तालुक्यातील वीज संकट
ग्रामीण जनजीवन विस्कळित
सामाजिक जागरूकता वीज प्रश्नांवर
वीजांच्या बिघडणाऱ्या आढळण्याबद्दल माहिती
विघटन वीज प्रसंग
शहरी सचिवालये वीज कपातावर प्रतिक्रिया