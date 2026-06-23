पुणे

Land Acquisition : माऊलींच्या पालखीसाठी अवघ्या तीन महिन्यात भूसंपादन; इमारत पाडण्याचे काम सुरू

पुणे महापालिकेला भूसंपादनाचा प्रस्ताव मंजूर करून प्रत्यक्षात जागा ताब्यात येण्यासाठी वर्षवर्ष वाट पाहावी लागते.
Pune Land Acquisition

Pune Land Acquisition

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे महापालिकेला भूसंपादनाचा प्रस्ताव मंजूर करून प्रत्यक्षात जागा ताब्यात येण्यासाठी वर्षवर्ष वाट पाहावी लागते. पण संत ज्ञानेश्‍वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यासाठी भवानी पेठेत पुरेशी जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नामुळे अवघ्या तीन महिन्यात जागा ताब्यात आली आहे. ही पाच गुंठे जागा ताब्यात घेऊन तेथील इमारत पाडण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

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