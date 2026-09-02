Ringroad Land Acquisition : रिंगरोडसाठी आठ गावातील भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे

पुणे - पुणे शहराच्या भोवती ८३ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड साकराण्यात येणार असून, त्यासाठी भूसंपादन करण्याच्या कामाला गती आली आहे. महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या रिंगरोडसाठी २१ गावांपैकी आठ गावांतील सुमारे ३९ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत निधी उभारमी करून प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरु होऊ शकेल, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आज दिली..महापालिका हद्दीत रिंगरोडसाठी एकूण ३३२ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यापैकी वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभुळवाडी या आठ गावांतील जमिनीचे प्रस्ताव तयार झाले आहेत. हे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे गेल्याने भूसंपादन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. उर्वरित गावांचे प्रस्तावही लवकरच तयार केले जाणार आहेत..रिंगरोडचा मार्ग चार गावांमध्ये नगररचना योजनेच्या माध्यमातून जात आहे. त्यामुळे या भागातील जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुलभ होण्याची शक्यता आहे. नगररचना योजनेतून संबंधित रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात येणार असल्याने स्वतंत्रपणे मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करण्याची गरज भासणार नाही. रिंगरोडचा काही भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतून जातो. या भागातील २१ गावांमध्ये सुमारे ३६४ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार असून, पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात तसे आरक्षण टाकण्यात आले आहे..शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित ४४ किलोमीटरच्या उन्नत एचसीएमटीआर प्रकल्पालाही पुढे नेण्याची तयारी सुरू आहे. भूसंपादन आणि जागा वापराच्या परवानगीसाठी राज्य सरकारकडे एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा उघडण्यात आली असून, सल्लागाराची नियुक्ती झाल्यानंतर तीन महिन्यांत आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर प्रकल्पाची चार टप्प्यांत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. ज्या टप्प्यातील जागा महापालिकेच्या ताब्यात असेल, त्या भागातून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.