पुणे

Ringroad Land Acquisition : रिंगरोडसाठी आठ गावातील भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे

पुणे शहराच्या भोवती ८३ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड साकराण्यात येणार असून, त्यासाठी भूसंपादन करण्याच्या कामाला आली गती.
pune ring road work

pune ring road work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे शहराच्या भोवती ८३ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड साकराण्यात येणार असून, त्यासाठी भूसंपादन करण्याच्या कामाला गती आली आहे. महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या रिंगरोडसाठी २१ गावांपैकी आठ गावांतील सुमारे ३९ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. पुढील तीन ते चार महिन्यांत निधी उभारमी करून प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरु होऊ शकेल, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आज दिली.

Loading content, please wait...
pune
village
Land Acquisition
Proposal
Pune ring road development
Marathi News Esakal
www.esakal.com