Rajgad Land Scam : राजगडमध्ये बनावट दस्त, दुबार कुलमुखत्यारपत्र प्रकरण; माजी पंचायत सदस्यासह ९ जणांवर गुन्हा

वेल्हे : जमिनीचे कधीही रद्द न होणारे कुलमुखत्यारपत्र करून दिल्यानंतरही, मूळ मालकांनी दुसऱ्याच व्यक्तीला पुन्हा दुबार कुलमुखत्यारपत्र करून दिले. प्रांतांच्या मूळ आदेशात खाडाखोड करून बनावट आदेश तयार करत जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री करून फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार राजगड तालुक्यात उघडकीस आला आहे..याप्रकरणी राजगड तालुका पंचायत समितीचे माजी सदस्य संतोष दसवडकर ( राहणार, विंझर ता. राजगड) यांच्यासह श्रीमती प्रभा प्रभाकर देशपांडे (रा. पिंपरी चिंचवड), रोहन प्रभाकर देशपांडे (रा. पिंपरी चिंचवड), रुपेश प्रभाकर देशपांडे (रा. पिंपरी चिंचवड), सुनील रामचंद्र रिंडे (रा. वेल्हे बुद्रुक, ता. राजगड), संदीप भिकाजी देवगिरकर (रा. कोदापूर, ता. राजगड), तानाजी नारायण राजीवढे (रा. वेल्हे बुद्रुक), रवींद्र नथू घाडगे (रा. पानशेत, ता.राजगड), विनायक दशरथ लिमन (रा. विंझर, ता.राजगड) यांच्यावर वेल्हे पोलीस स्टेशनमध्ये शुक्रवार (ता. 22) रोजी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी सचिन अरविंद देशपांडे ( वय ४१, रा. पानशेत, ता. राजगड) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा सर्व प्रकार १८ फेब्रुवारी २०२० ते १३ जून २०२५ या कालावधीत मौजे कानंद (ता. राजगड ) येथील जमीन गट नंबर ९५ मधील १३२.६० आर क्षेत्राबाबत घडला. आरोपी प्रभा देशपांडे, रोहन देशपांडे व रुपेश देशपांडे यांनी फिर्यादी सचिन देशपांडे यांना ही जमीन विकली होती. त्याबाबत कधीही रद्द न होणारे रजिस्टर कुलमुखत्यारपत्र करून दिले होते..असे असतानाही आरोपींनी फिर्यादीची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने याच क्षेत्राचे दुसरे दुबार कुलमुखत्यारपत्र आरोपी संतोष दसवडकर याला करून दिले. सदर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी उपविभागीय अधिकारी वेल्हे यांनी २६ जून २०२५ रोजी एक आदेश दिला होता. आरोपींनी या मूळ शासकीय आदेशामध्ये फेरफार व बदल करून एक नवीन बनावट आदेश तयार केला. या बनावट आदेशाचा गैरवापर करून माजी पंचायत समिती सदस्य संतोष दसवडकर, सुनील रिंढे आणि त्यांच्या इतर साथीदारांनी ८ जुलै २०२५ रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालय वेल्हे येथे बेकायदेशीरपणे खरेदीखत नोंदवले..सदर दस्त चुकीचा झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आरोपींनी पुन्हा कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत दुरुस्ती दस्त नोंदवून फिर्यादीच्या हक्काच्या क्षेत्राची बेकायदेशीर विक्री केली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच सचिन देशपांडे यांनी वेल्हे पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी याप्रकरणी फसवणूक बनावट दस्तऐवज तयार करणे अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. वेल्हे पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवादार पंकज मोघे हे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..राजगड तालुक्यात बेकायदा दस्त नोंदणी करणाऱ्याना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावेच लागेल असे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते म्हणाले.