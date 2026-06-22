पुणे

लोणी काळभोरमध्ये जमीन विक्रीत फसवणूक

लोणी काळभोरमध्ये जमीन विक्रीत फसवणूक
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लोणी काळभोर, ता. २२ : भाडेपट्ट्यावर ताब्यात असलेली जमीन परस्पर विकून फसवणूक केल्याप्रकरणी लोणी काळभोरचे माजी सरपंच आणि बाजार समितीच्या माजी संचालकांसह सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ट्रॅक्टरने ऊस पीक नांगरून नुकसान केल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.
याप्रकरणी अलका श्रीहरी जागडे (रा. कोथरूड) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार माजी सरपंच योगेश प्रल्हाद काळभोर, कार्तिक योगेश काळभोर, माजी संचालक शिवदास प्रल्हाद काळभोर, आग्नेय शिवदास काळभोर, आदित्य उमेश काळभोर, त्र्यंबक राऊजी शेळके व ताराबाई आबू जागडे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोणी काळभोर येथील गट क्र. ११६ मधील ८१ गुंठे जमीन त्र्यंबक शेळके व ताराबाई जागडे यांच्या मालकीची होती. ही जमीन श्रीहरी जागडे यांनी २००३ मध्ये १११ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेतली होती. गेल्या २३ वर्षांपासून जागडे कुटुंब येथे शेती करत आहे. मात्र, २१ मे रोजी या जमिनीवर आरोपींनी मालकी हक्काचा फलक लावला. त्यानंतर २२ मे रोजी शेतातील उभे ऊस पीक ट्रॅक्टरने नांगरून नष्ट करण्यात आले. मूळ मालकांना भाडेपट्ट्याची माहिती असतानाही आर्थिक फायद्यासाठी जमीन तिसऱ्या पक्षाला विकून विश्वासघात केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. लोणी काळभोर पोलिस अधिक तपास करत आहेत.

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