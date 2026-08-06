पुणे

भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्या तीन घरमालकांवर गुन्हे

भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्या तीन घरमालकांवर गुन्हे
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लोणी काळभोर, ता. ६ : भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यात नोंदविण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी तीन घरमालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. विशेष शाखेच्या तपासणीत ही बाब उघडकीस आली असून, पोलिसांनी घरमालकांना कडक इशारा दिला आहे.
पुणे पोलिस आयुक्तांनी भाडेकरूंची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, लोणीगाव येथील रोहिणी कॉम्प्लेक्समधील घरमालक वागसिंग आणि रोहिणी संजय वाघुले यांनी अनुक्रमे सूरज गास्वामी व मिलिंद शिंदे या भाडेकरूंची माहिती नोंदवली नव्हती. तसेच, घोरपडेवस्ती येथील श्रीराम निवासचे मालक दत्तात्रेय बाबूराव खुणे यांनीही भाडेकरू कुणाल साळुंखे यांची माहिती पोलिसांना दिली नसल्याचे आढळले. दरम्यान, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

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