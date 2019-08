VIdeo : डेक्कन क्वीनच्या पॅन्ट्रीमध्ये ऑम्लेटमध्ये सापडल्या आळ्या

पुणे : डेक्कन क्वीनच्या पॅन्ट्री कारमध्ये अंड्याच्या ऑम्लेटमध्ये आळ्या सापडण्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याबाबत मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाच्या उपप्रबंधक कार्यालयामध्ये बुधवारी लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. प्रवासी सागर काळे हे मुंबईवरून पुण्याला येत असताना त्यांनी ऑम्लेटची ऑर्डर दिली होती. त्यावेळी ऑम्लेटमध्ये आळ्या सापडल्या तर त्याच्या बरोबर देण्यात आलेला चाट-मसालामधून किडे बाहेर पडत असल्याचे दिसून आले. या घटनेचे त्यांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले असून ते देखील रेल्वे प्रशासनाकडे सोपवले आहे. रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी याबाबत रेल्वेमंत्री तसेच रेल्वे केंद्रीय रेल्वे खाते आणि मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे व्यवस्थापक मिलिंद देऊसकर यांच्याकडे देखील तक्रार केली आहे.

