Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे महामार्गावर लेझर स्पीड कॅमेऱ्यांचा पहारा; भरधाव वाहनचालकांवर होणार कारवाई

पुणे - वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या वाहनचालकांवर चाप लावण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील वडगाव मावळ आणि लोणावळा परिसरात अत्याधुनिक लेझर स्पीड कॅमेरे बसविले आहेत.दिवसरात्र कार्यरत राहणाऱ्या या कॅमेऱ्यांमुळे भरधाव वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई करता येणार आहे. महामार्गावरील अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन पुणे ग्रामीन पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे. .पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महामार्गावरील बहुतांश अपघात हे वाहनांचा अतिवेग आणि चालकांच्या चुकीमुळे घडतात. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शिस्त राखण्यासाठी आणि अपघातांना आळा घालण्यासाठी लेझर स्पीड कॅमेऱ्यांचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी 'ब्लूमबर्ग फिलान्थ्रॉपीज इनिशिएटिव्ह फॉर ग्लोबल रोड सेफ्टी' आणि 'ग्लोबल रोड सेफ्टी पार्टनरशिप' या संस्थांचे सहकार्य मिळाले आहे..लोणावळा आणि वडगाव मावळ परिसरातील तीन ठिकाणी हे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले हे कॅमेरे दिवसा आणि रात्रीही कार्यरत राहतात. वाहनांचा अचूक वेग नोंदविण्याची क्षमता या उपकरणांमध्ये असून ३२० किलोमीटर प्रतितासापर्यंतचा वेग नोंदविणे त्यांना शक्य आहे..याशिवाय हे कॅमेरे केवळ वेगमर्यादा उल्लंघन करणारी वाहने ओळखत नाहीत, तर वाहनांचे छायाचित्र आणि व्हिडिओही नोंदवतात. हेल्मेट न वापरणारे दुचाकीस्वार, वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर करणारे चालक अशा नियमभंग करणाऱ्यांवरही कारवाई करता येणार आहे..पुणे जिल्ह्यात गंभीर स्वरूपाच्या अपघातांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. विशेषतः दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे भरधाव मोटारी आणि अवजड वाहनचालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे कॅमेरे प्रभावी ठरणार असल्याचे पोलिस अधीक्षक गिल यांनी सांगितले.