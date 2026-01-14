Pune Municipal Election : मतांसाठी अखंड धावपळ; प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी उमेदवार-कार्यकर्त्यांना घाम

पुणे - हातात पक्षाचे झेंडे, गळ्यात उपरणे घेऊन पक्षाच्या व उमेदवारांच्या नावाने जोरदार घोषणा देणारे कार्यकर्ते, कुठे दुचाकी, चारचाकी रॅली, तर कुठे जलदगतीने निघालेल्या पदयात्रा, दुपारची क्षणभराची उसंतही न घेता घरोघरी जाऊन थेट मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्यासाठी चाललेली उमेदवारांची धडपड, तर आपल्याच पक्षाचे उमेदवार अधिकाधिक संख्येने निवडून यावेत, यासाठी पक्षाच्या नेत्यांचेही अधिकाधिक रोड शो, जाहीर सभा, कोपरा सभा, पदयात्रा काढत संपूर्ण शहरातील प्रभाग पिंजून काढले. दिवसभर उमेदवारांचा प्रचार उत्साहात झाल्यानंतर सायंकाळी प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या. .महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष, आम आदमी पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, शिवसेना-रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना, बहुजन समाज पक्ष अशा बहुतांश प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनीही कंबर कसली होती..मागील काही दिवसांपासूनच प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांकडूनही आपल्या प्रभागामध्ये प्रचाराला गती देण्यात आली होती. प्रमुख राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवार प्रचारासाठी मंगळवारी सकाळपासूनच रस्त्यावर उतरले होते. त्यामुळे मंगळवारी दिवसभर शहरातील बहुतांश भागातील रस्ते कार्यकर्ते, नागरिकांच्या गर्दीने अक्षरशः फुलून गेल्याचे चित्र होते. पक्षांचे झेंडे, कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या घोषणा, नेत्यांची भाषणे आणि त्यास उमेदवार, कार्यकर्ते व नागरिकांकडून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद, असे उत्साही वातावरण प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शहरात होते..विविध पक्षांचे नेते उतरले मैदानातराजकीय पक्षांनीदेखील आपल्या उमेदवारांसाठी रोड शो, जाहीर सभा, कोपरा सभा, पदयात्रा काढण्यावर भर दिला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घेऊन भाजपच्या प्रचाराची सांगता केली; तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांमध्ये रोड शो, कोपरा सभा, पदयात्रा अशा विविध पद्धतीने मतदारांशी थेट संवाद साधण्यावर भर दिला..पवार यांच्यासमवेत प्रत्येक प्रभागांमधील उमेदवारांनी खुल्या जीपमधून प्रभागामध्ये फेरी मारत मतदारांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले. पवार यांच्याकडून प्रचाराला वेग दिला जात असताना उमेदवार, कार्यकर्त्यांची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे चित्र प्रभागांमध्ये दिसून आले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उमेदवारांसाठी पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे थेट मैदानात उतरले. मंगळवारी दुपारी शहराच्या मध्यवर्ती भागात उमेदवारांसमवेत मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या..ठळक वैशिष्ट्येप्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांनीही दुचाकी, चारचाकी वाहनांची रॅली काढत प्रचारावर भर दिलामतदारांना भेटण्यासाठी उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी दुपारचे भोजन, चहापान, विश्रांती न घेता प्रचारावर भर दिलाजास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार, कार्यकर्त्यांनी वाहनांचा वापर केलाउमेदवारांनी सोसायट्या, घरोघरी भेटी देऊन मतदारांशी थेट संवाद साधण्यावर भर दिलाअनेक ठिकाणी उमेदवारांचे औक्षण करत त्यांचे स्वागत केले, त्यांना शुभेच्छा दिल्याउमेदवारांच्या निवासस्थानाभोवतीच्या परिसरांमध्ये कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजीही केलीया रॅलीमध्ये ज्येष्ठ, तरुण-तरुणी, महिलांसह कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतलाजोरदार घोषणाबाजी, फटाक्यांची आतषबाजी, दुचाकींचे सायलन्सर, हॉर्न वाजवत कार्यकर्त्यांनी वातावरण निर्मिती केलीशहराच्या काही भागांत वाहतूक कोंडीच्याही घटना घडल्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.