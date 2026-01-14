पुणे

Pune Municipal Election : मतांसाठी अखंड धावपळ; प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी उमेदवार-कार्यकर्त्यांना घाम

विविध राजकीय पक्षांनीदेखील आपल्या उमेदवारांसाठी रोड शो, जाहीर सभा, कोपरा सभा, पदयात्रा काढण्यावर भर दिला होता.
पुणे - हातात पक्षाचे झेंडे, गळ्यात उपरणे घेऊन पक्षाच्या व उमेदवारांच्या नावाने जोरदार घोषणा देणारे कार्यकर्ते, कुठे दुचाकी, चारचाकी रॅली, तर कुठे जलदगतीने निघालेल्या पदयात्रा, दुपारची क्षणभराची उसंतही न घेता घरोघरी जाऊन थेट मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्यासाठी चाललेली उमेदवारांची धडपड, तर आपल्याच पक्षाचे उमेदवार अधिकाधिक संख्येने निवडून यावेत, यासाठी पक्षाच्या नेत्यांचेही अधिकाधिक रोड शो, जाहीर सभा, कोपरा सभा, पदयात्रा काढत संपूर्ण शहरातील प्रभाग पिंजून काढले. दिवसभर उमेदवारांचा प्रचार उत्साहात झाल्यानंतर सायंकाळी प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या.

