पुणे

लातूर मुलांचा बुडून मृत्यू

लातूर मुलांचा बुडून मृत्यू
Published on

लातूरमध्ये तलावात
बुडून दोन मुलांचा मृत्यू

बोधेनगर भागातील दुर्घटना : महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
लातूर, ता. १७ : शहरातील बोधेनगर परिसरात अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडली असून, खेळत असताना साठवण तलावात पडून दोन लहान मुलांचा रविवारी (ता. १७) मृत्यू झाला. दिव्या नवनाथ उबाळे (वय ६) व कार्तिक भरत कांबळे (वय ७) अशी त्यांची नावे आहेत. या घटनेमुळे शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

बोधेनगर येथील वाहतुकीच्या रस्त्यापासून जवळच साठवण तलाव तयार करण्यात आला होता. येथे टँकरसाठी पाणी साठवले जात होते. पण त्याभोवती पक्के कुंपण उभारण्यात आले नव्हते. खेळता खेळता ही दोन मुले पाण्यात पडले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने दोघांना बाहेर काढून शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. साठवण तलावतील पाणी जागा मालकाकडून टँकरद्वारे वसतिगृहांना विकले जात होते. काही वर्षांपासून हा व्यवसाय सुरू होता. मात्र, हा साठवण तलाव धोकादायक असून, यामुळे जीवितहानी होऊ शकते, अशा तक्रारी आयुक्तांकडेही करण्यात आल्या होत्या. पण कसलीही कारवाई झाली नाही, असे स्थानिक नागरिकांनी यावेळी सांगितले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

community safety awareness
Latour child drowning incident
Latour municipal negligence
unprotected reservoirs in Latour
child safety in water bodies
recent drowning accidents in India
Latour kids play accident
water danger for children
neglected water bodies in Maharashtra
tragic accidents in Latour
Latour municipal safety measures
children's safety near reservoirs
drowning statistics in India
child learning about water safety
water safety campaigns in India
बोधेनगर तलाव दुर्दैवी घटना
लातूरच्या तलावात मुले बुडणे
लातूर शहरातील अपघात
पाण्याच्या गोट्यात लागणारी धोका
मुले आणि पाण्याचे सावधानता
स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष
लातूरतील पोलीस व प्रशासनाचे काम
पाण्यावर खेळताना काळजी घेणे
बोधेनगर हादरा
लातूरमधील सुरक्षितता उपाययोजना
पाण्यात बुडणाऱ्या मुलांचा वाढता श्वास
बालकांसाठी कमी जागा असलेल्या तलावांचा धोका
बोधेनगरमध्ये पाण्याच्या अपघातांची माहिती