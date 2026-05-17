लातूर मुलांचा बुडून मृत्यू

लातूरमध्ये तलावात
बुडून दोन मुलांचा मृत्यू
बोधेनगर भागातील दुर्घटना : महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
लातूर, ता. १७ : शहरातील बोधेनगर परिसरात अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडली असून, खेळत असताना साठवण तलावात पडून दोन लहान मुलांचा रविवारी (ता. १७) मृत्यू झाला. दिव्या नवनाथ उबाळे (वय ६) व कार्तिक भरत कांबळे (वय ७) अशी त्यांची नावे आहेत. या घटनेमुळे शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
बोधेनगर येथील वाहतुकीच्या रस्त्यापासून जवळच साठवण तलाव तयार करण्यात आला होता. येथे टँकरसाठी पाणी साठवले जात होते. पण त्याभोवती पक्के कुंपण उभारण्यात आले नव्हते. खेळता खेळता ही दोन मुले पाण्यात पडले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने दोघांना बाहेर काढून शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. साठवण तलावतील पाणी जागा मालकाकडून टँकरद्वारे वसतिगृहांना विकले जात होते. काही वर्षांपासून हा व्यवसाय सुरू होता. मात्र, हा साठवण तलाव धोकादायक असून, यामुळे जीवितहानी होऊ शकते, अशा तक्रारी आयुक्तांकडेही करण्यात आल्या होत्या. पण कसलीही कारवाई झाली नाही, असे स्थानिक नागरिकांनी यावेळी सांगितले.
