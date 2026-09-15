लातूरसह मराठवाड्यात तात्काळ दुष्काळ जाहीर करा
औशात महिलांचा आक्रोश मोर्चा
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
लातूर : लातूर जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. पावसाअभावी शेतातील उभी पिके करपून गेली असून, कष्टाने पेरलेले सोयाबीन हातात येण्याआधीच उद्ध्वस्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर लातूरसह मराठवाडा तात्काळ दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, या मागणीसाठी औसा तहसील कार्यालयावर महिला शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १५) आक्रोश मोर्चा काढला.
जिल्हा परिषद सदस्या दीपाली भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली औसामोड ते तहसील कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. हातात करपलेले सोयाबीन घेऊन मोठ्या संख्येने महिला मोर्चात सहभागी झाल्या. ‘तात्काळ दुष्काळ जाहीर करा’, ‘शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये मदत द्या’, ‘नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये द्या’, ‘पिकांचे तातडीने पंचनामे करा’ अशा घोषणांनी औसा शहराचा परिसर दणाणून गेला.
यंदा शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने खरीप पिकांची पेरणी केली होती. मात्र, अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पिकांची वाढ खुंटली आणि अनेक भागांत सोयाबीनसह इतर पिके करपून गेली. पेरणी, बियाणे, खते, औषधफवारणी व मशागतीवर झालेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
नैसर्गिक संकटामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपयांची तातडीची मदत द्यावी, तसेच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही विशेष बाब म्हणून दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. सरकारने कागदोपत्री पाहणी न करता प्रत्यक्ष शेतात जाऊन नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
हातात करपलेले सोयाबीन, डोळ्यांत अश्रू आणि सरकारकडे मदतीची आर्त हाक, अशा भावनिक वातावरणात निघालेल्या या मोर्चातून शेतकरी कुटुंबांच्या गंभीर परिस्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
यावेळी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र मोरे, प्रहार संघटनेचे दत्ता आनंदगावकर, पप्पू भोसले, बबन भोसले, गणेश पाटील, काका पवार हरेगाव, कृष्णा जावळे, सयाजी दारफळकर, नेताजी भोसले, दयानंद भोसले, सरपंच सुजाता बनसोडे, पद्मिनी कोकासाहेब पवार, पार्वती सूर्यवंशी, अनुसया चव्हाण, सोनाली चव्हाण, जनाबाई चव्हाण, शमाबी शेख, जन्नत बी शेख, शामामबी चव्हाण, मंजुश्री चव्हाण, ऐशाळी शेख, सुनीता संजय चव्हाण, संगिता बनसोडे, सविता कांबळे, योगिता कांबळे, कस्तुराबाई मंगरुळे, गवळण मंगरुळे, रूपाली कांबळे, अंजना मंगरुळे, सुरेखा मंगरुळे, अनुसया वाघमारे, सुकमारबाई कांबळे, सुरेखा जाधव, भानीबाई कांबळे, अन्नपूर्णा कांबळे, रेखा कोव्हाळे, सचिता भेडाले, गिरिजा कोव्हाळे, बोपदी कोहाळे, लक्ष्मी कोव्हाळे, निमा कोव्हाळे यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
फोटोओळ :
लातूर : मोर्चानंतर तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देताना महिला शेतकरी.
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