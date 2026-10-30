Smile Day : खळखळून हसा! एक नोव्हेंबरला साजरा करा ‘स्माइल डे’; ‘सकाळ माध्यम समूहा’चा उपक्रम

पुणे - खरं सांगा! शेवटचं खळखळून कधी हसलात? आठवतंय? नाही ना! हसणंदेखील महाग वाटावं, अशी खरंतर आजूबाजूची परिस्थिती आहे; पण हे हरवलेलं हसू आपल्याला पुन्हा खुलवायचंय.. त्यासाठी ‘सकाळ’ने पुढाकार घेतला आहे. कामाचा ताण, ट्रॅफिक, सतत छळणाऱ्या चिंता बाजूला सारून आपल्याला मनमोकळं हसायचंय. तुमच्या हसण्यानं केवळ तुम्हालाच नाही तर तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना, नातलगांना आनंद होणार आहे.. त्यांनाही हे ‘हसू’ अनुभवता येईल..‘एपी ग्लोबाले’ आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने रविवार (१ नोव्हेंबर) स्पेशल करण्यासाठी काहीतरी खास प्लॅन केलं आहे. १ नोव्हेंबर आपण ‘स्माइल डे’ (Smile Day) म्हणून साजरा करीत आहोत. यासाठी तुम्हाला प्रत्यक्ष कुठेही जायचं नाहीय. जिथं आहोत, जसं आहोत तिथूनच हसायचं आहे. तुमचं हसू आम्ही इतरांपर्यंत पोहोचविणार आहोत, एवढीच या मागची गोड कल्पना आहे..‘सकाळ’चा हास्योत्सव!‘सकाळ’ने हाती घेतलेल्या या हास्याच्या उत्सवात डिजिटल पद्धतीने सहभागी होता येईल. फक्त तुमच्या मोबाइलमध्ये एक तुमचं गोड हसू क्लिक करा. भरपूर हसा, मनमोकळं दिसा.. लक्षात ठेवा तुम्हाला इतरांनाही हसवायचं आहे. तसं नसेल तर त्यात मजा काय? तुमचे जवळचं लोकही तुमच्या हसण्याकडे बघून हसले पाहिजेत.. स्पर्धा म्हणा हवं तर!.एकदा सगळं विसरा..डोळ्यांसमोर आणि डोळ्यांमागे असणारं ‘टेन्शन’ आज विसरून जा! तो दिवस आठवा; जेव्हा तुमच्या मित्राच्या विनोदावर तुम्ही मोठमोठ्याने हसला असाल किंवा मैत्रिणीशी बोलताना गालातल्या गालात गोड स्माइल दिली असेल.. मग बघा कसं पटकन हसू येतं! बाकी चालत राहील, एवढा एक क्षण हसा.Smile Day मध्ये सहभागी कसं व्हायचं?मोबाईल काढा आणि एक मनमुराद हसणारा फोटो क्लिक करा किंवा व्हिडिओ काढा.१ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता #SmileDay या हॅशटॅगसह तुमचा फोटो किंवा रील पोस्ट करायची आहे.तुम्हाला यासाठी खास ‘स्माइल फ्रेम’ मिळणार आहे. ही फ्रेम तुमच्या फोटो किंवा व्हिडिओला लावा.तुमचं हे हसू इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲपवर शेअर करा.सगळ्यांचे हसरे चेहरे एकत्र दिसणारी ‘स्माइल वॉल’देखील असेल.सहभागी होण्यासाठी भेट द्या - https://bharatsmitdin.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.