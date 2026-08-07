Maratha Reservation: मनोज जरांगे कुणाच्या अजेंड्यावर काम करत होते? लक्ष्मण हाके यांचा खळबळजनक आरोप, संविधानाला आव्हान देऊ नका

पुणे : ‘‘मनोज जरांगे यांचा रोख विविध नेत्यांनंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे वळला असून, ते सध्या गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसते. आरक्षणाच्या लढ्यावर बोलणे अपेक्षित असताना कुणाला पाडण्यासाठी आणि कुणाला निवडून आणण्यासाठी त्यांनी भूमिका बजावल्या. त्यामुळे त्यांनी इतके दिवस कुणाच्या तरी अजेंड्यावर काम केले,’’ असा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी गुरुवारी केला..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जरांगे यांच्यावर टीका करताना ते म्हणाले, ‘‘राजकारण करायचे असेल तर त्यांनी एखाद्या पक्षात सहभागी व्हावे किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा. विनाकारण संविधानाला आव्हान देऊ नये.’’.हाके म्हणाले, ‘‘जरांगे यांनी कुणाला निवडून आणले, हे स्वतःच सांगितले. यावरून त्यांनी आरक्षणासाठी नव्हे, तर एका पक्षासाठी काम केल्याची कबुलीच दिली आहे. ज्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाले, त्यांच्याबाबत ते एक शब्दही बोलत नाहीत. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीवर जरांगे यांनी दबाव टाकणे अयोग्य आहे. बेकायदेशीर आणि संविधानविरोधी आंदोलने महाराष्ट्राने यापूर्वीही गारद केली आहेत.’’ शिवसेना भवनात गेल्याबद्दल जरांगे यांनी केलेल्या टीकेलाही हाके यांनी प्रत्युत्तर दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.