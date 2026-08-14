Laxman Hake: आता बस झालं..आम्ही हरलो आहोत! ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंचा मोठा निर्णय

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा पश्चिम महाराष्ट्र दौरा नुकताच आटोपला आहे. या दौऱ्यात त्यांना अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. त्यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर शेलक्या शब्दांमध्ये टीका केली होती. त्यानंतर बावनकुळे यांनी गुरुवारी पुण्यात भावुक होत उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली. ओबीसी नेत्यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु नये, शांत रहावं, असं आवाहन बावनकुळे यांनी केलं होतं..त्यानंतर शुक्रवारी पुण्यात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. हाके म्हणाले की, आम्ही आता थकून गेलो आहोत.. आम्ही हरलो आहोत.. ना ओबीसी नेते बोलतायत ना ओबीसी मंत्री बोलतायत! आम्ही हरलो आहोत, हे मी अत्यंत जबाबदारीने बोलतोय..Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर आंदोलनानंतर आता शाळांवर अभिजीत दिपकेंचा फोकस! शाळा सुधारा अभियान राबवणार; 'या' जिल्ह्यातून शुभारंभ होणार.लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले की, आता सगळं बसं झालं.. एवढ सगळं होऊन मंत्री म्हणतात जरांगे यांच्याविरुद्ध बोलू नका! ओबीसी आरक्षण संपलं आहे. १ सप्टेंबरपूर्वी आम्ही ओबीसी नेते मंत्र्यांना भेटणार आहोत. असा निर्णय लक्ष्मण हाके यांनी जाहीर केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये राज्यात ओबीसी आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे..Genelia Emotional Post: पप्पा, मुलांची आणि तुमची भेट व्हायला हवी होती... सासरे विलासराव देशमुख यांच्यासाठी जिनिलियाची खास पोस्ट; म्हणाली- तुम्ही... .नवनाथ वाघमारे काय म्हणाले?मनोज जरांगे पाटील यांच्याविषयी बोलताना ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी आक्षेपार्ह भाषा वापरली. ते म्हणाले, मनोज जरांगे हे कुपोषित बालक असल्यासारखं बोलत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात ओबीसी आमचा डीएन आहे,ओबीसी फसला आणि त्यांना भरभरून मतं दिली. हे आता आमच्या नेत्यांच्या व्यंगावर बोलत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आईवर बोलले.. त्या माकडाने आधी स्वतःकडे बघावं आपण किती सुंदर आहोत.वाघमारे पुढे म्हणाले की, बावनकुळे यांच्यावर बोलल्यानंतर ते म्हणतात त्या बेवड्यावर बोलू नका. त्या बेवड्याला कोण रसद पुरवतं हे कळलं तर बेवड्या घरात गोधडीत झोपून घेईल. आता आम्ही राज्यभर फिरणार आणि ओबीसी समाजाशी बोलणार आहोत, अशी भूमिका वाघमारेंनी जाहीर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.