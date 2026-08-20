आज पुण्यात, शुक्रवार, २१ ऑगस्ट २०२६ साठी
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सकाळी
- मार्गदर्शन सत्र : ‘एसआयआयबी लीडरशिप सिरीज २०२६’ विषयावर : सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल बिझनेसतर्फे : विषय- ‘पश्चिम आशियातील संकट : जागतिक व्यापार, ऊर्जा आणि व्यवसायांचे भवितव्य नव्याने घडविणारे घटक’ : प्रमुख पाहुणे- के. के. गुप्ता : उपस्थिती- कार्तिकेयन अय्यर, अल्पेश शर्मा, बिरेंद्र पांडे, राहुल भारद्वाज, अजित रानडे, संजय सुधीर : सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल बिझनेस, हिंजवडी : ९.००.
दुपारी
- प्रशिक्षण कार्यक्रम : गणेशोत्सवातील काळासाठी महिला सुरक्षितता विषयक : स्त्री आधार केंद्रातर्फे : मार्गदर्शक- ॲड. नीलिमा गोखले, पोपट येळे, राजेश जगताप, विवेक नायडू, लखन गायकवाड : पत्रकार संघ, नवी पेठ, गांजवे चौक : २.३०.
सायंकाळी
- सांगता समारंभ : जयराम शिलेदार ट्रस्टतर्फे : पद्मश्री जयमालाबाई शिलेदार जन्मशताब्दीनिमित्त : सोबत ध्वनिचित्रफीत प्रदर्शन : ज्योत्स्ना भोळे सभागृह, टिळक रस्ता : ५.००.
- व्याख्यान : महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलतर्फे : डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या ८५व्या जयंतीनिमित्त : विषय- ‘संविधानासमोरील प्रश्न’ : वक्ते- सुरेश द्वादशीवार : अध्यक्ष- उल्हास पवार : प्रमुख उपस्थिती- डॉ. शिवाजीराव कदम : गांधी भवन, कोथरूड : ५.३०.
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