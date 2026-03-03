केळघर न्यायालय कार्यक्रम
बिभवीत कायदेविषयक जनजागृती
मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त शाळेमध्ये शिबिर उत्साहात
केळघर, ता. ३ : सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन मेढा न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. विक्रम आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषद शाळा, बिभवी येथे झाले.
यावेळी न्यायाधीश डॉ. आव्हाड म्हणाले, ‘‘मराठी भाषेला रुजवायचे झालेच, तर त्याची सुरुवात मराठी शाळेतूनच होते. तिथे मराठी भाषेला समृद्ध करणाऱ्या कवींचा, लेखकांचा उदय त्याच शाळेतून होतो. कवी वि. वा. शिरवाडकर म्हणजेच कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने साजरा केला जाणारा हा दिवस आहे.’’
मुख्याध्यापक अशोक लकडे यांनी सूत्रसंचालन केले. जावळी तालुका वकील संघाच्या सदस्या एन. एस. पवार यांनी कुसुमाग्रज यांच्या आठवणी व कवितांना उजाळा दिला. ए. के. शेटे यांनी मुलांना इंग्रजी शब्दांना मराठी भाषेतील समान शब्दांची ओळख करून दिली. यावेळी लेखिका, शिक्षिका जयश्री माजगावकर यांनी मार्गदर्शन केले. दीपाली दुंदळे यांनी आभार मानले.
कार्यक्रमास जावळी तालुका विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. विक्रम आव्हाड, तसेच ॲड. एन. एस. पवार, ॲड. ए. के. शेटे, जयश्री माजगावकर, सरपंच संतोष बांदल, सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र जाधव, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संदीप देशमुख, मुख्याध्यापक अशोक लकडे, तसेच विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
बिभवी : येथील शाळेत मार्गदर्शन करताना डॉ. विक्रम आव्हाड. त्या वेळी अशोक लकडे, संतोष बांदल, राजेंद्र जाधव आदी.
