पुणे

Lenyadri Mass Wedding : लेण्याद्रीत सहा जोडप्यांचा मोफत शाही विवाह सोहळा; दिव्यांग आणि आदिवासी दांपत्यांची नवी जीवन सुरुवात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त अश्वमेध युवा मंचाचा उपक्रम; वधू-वरांना मंगळसूत्र, पोशाख व संसारोपयोगी साहित्य भेट
Lenyadri Mass Wedding

Lenyadri Mass Wedding

sakal

मिननाथ पानसरे
Updated on

जुन्नर : श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथे अंध, अपंग दाम्पत्य व आदिवासी ठाकर समाजातील दांपत्याचा भव्य मोफत शाही विवाह सोहळा उत्साहात पार पडला. या विवाह सोहळ्यात एकूण सहा जोडपी विवाहबद्ध झाली. रविवार ता. 2 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने अश्वमेध युवा मंचच्या वतीने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते अशी माहिती मंचचे अध्यक्ष गणेश कवडे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
marriage
disabled children
Blind
Disabled Person
disability
disadvantages
lenyadri caves
Marriage Age of Women
Disability rights in India
disabled people's rights Maharashtra