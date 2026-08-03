Lenyadri Mass Wedding : लेण्याद्रीत सहा जोडप्यांचा मोफत शाही विवाह सोहळा; दिव्यांग आणि आदिवासी दांपत्यांची नवी जीवन सुरुवात

जुन्नर : श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथे अंध, अपंग दाम्पत्य व आदिवासी ठाकर समाजातील दांपत्याचा भव्य मोफत शाही विवाह सोहळा उत्साहात पार पडला. या विवाह सोहळ्यात एकूण सहा जोडपी विवाहबद्ध झाली. रविवार ता. 2 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने अश्वमेध युवा मंचच्या वतीने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते अशी माहिती मंचचे अध्यक्ष गणेश कवडे यांनी दिली. .या विवाह निमित्ताने वधूवरांना अश्वमेध मंचच्या वतीने तीन पोषाख, वधुसाठी सोन्याचे मंगळसूत्र तसेच संसारपयोगी साहित्य भेट देण्यात आले. समाजातील वंचित आणि गरजू घटकासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या मोफत शाही सोहळ्याचे सर्व स्तरातून कौतुक करण्यात आले. .या सोहळ्यासाठी म्हाडाचे अध्यक्ष माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार सत्यजित तांबे, श्री विघ्नहरचे अध्यक्ष सत्यशील शेरकर, लेण्याद्री देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय ढेकणे, ओझर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब कवडे, ह. भ. प. माऊली महाराज वाबळे, ह.भ.प.गणेश महाराज वाघमारे, भाजपाचे सायली बोत्रे, पुनम चौधरी, डॉ. ताराचंद कराळे, प्रमोद बाणखेले, अनघा पाठक, गणेश धनवीले, अरुण कबाडी, संदीप धानापुणे, नितीन महाजन यांसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.